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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:32

"РусГидро" осуществила выплаты бондхолдерам, чьи права учитываются НРД

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - "РусГидро" осуществило выплату номинальной стоимости и купонного дохода за последний купонный период по выпуску рублевых еврооблигаций объемом 20 млрд рублей российским держателям еврооблигаций, учет прав которых осуществляется Национальным расчетным депозитарием, сообщила компания.

Выплаты в адрес российских держателей еврооблигаций, учет прав которых осуществляется в других российских депозитариях, будут осуществлены через НРД по мере получения и проверки соответствующей информации.

Выплаты в адрес держателей еврооблигаций, учет прав которых осуществляется в иностранной учетной инфраструктуре, будут проведены "с учетом требований российского законодательства", говорится в сообщении. Подробности того, как именно будут осуществлены платежи в адрес этой группы инвесторов, не приводятся.

"РусГидро" 24 марта попала под санкции Великобритании. Тогда же компания пыталась перечислить средства для выплаты купона по выпуску рублевых еврооблигаций с погашением в сентябре 2022 года. Однако полученные платежным агентом средства были заблокированы в соответствии с санкционными ограничениями.

В конце мая компания сообщила, что выплатила купонный доход по другому выпуску рублевых еврооблигаций, со сроком погашения в 2024 году, российским держателям, учет прав которых осуществляется НРД.

"РусГидро" тогда отмечала, что обратилась в регулирующие органы Великобритании за получением специальной лицензии, и как только это станет технически возможным, выплатит оставшуюся сумму купона зарубежным инвесторам.

РусГидро НРД Великобритания
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