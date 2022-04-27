"Акрон" проведет делистинг расписок с Лондонской фондовой биржи после 24 мая

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - "Акрон" планирует обратиться к британскому регулятору финансовых рынков (Financial Conduct Authority, FCA) с запросом о прекращении листинга GDR компании на Лондонской фондовой бирже, сообщила компания.

"Акрон" ожидает, что последним днем обращения расписок станет 24 мая.

Закон, который запрещает размещать депозитарные расписки на ценные бумаги компаний РФ на иностранных площадках и обязывает провести делистинг уже существующих, вступил в силу с 27 апреля.

Закон N114-ФЗ "О внесении изменений в федеральный закон "Об акционерных обществах" и отдельные законодательные акты РФ" отводит компаниям 5 рабочих дней, то есть до 5 мая включительно, на то, чтобы совершить "необходимые и достаточные" действия для расторжения договоров о размещении депозитарных расписок. Такой же срок предусмотрен на предоставление в Банк России подтверждающих документов. Держатели депозитарных расписок, установленные на дату вступления в силу закона, автоматически получат вместо них акции соответствующих российских эмитентов.