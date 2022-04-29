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"Газпром" прекращает листинг своих расписок на биржах Лондона и Сингапура

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Вслед за вступлением в силу поправок в закон "Об АО", который запрещает размещать депозитарные расписки на ценные бумаги компаний РФ на иностранных площадках и обязывает провести делистинг уже существующих, "Газпром" обязался прекратить депозитное соглашение с The Bank of New York Mellon о размещении расписок на акции компании.

Как говорится в сообщении концерна, владельцы расписок имеют право конвертировать их в обыкновенные акции ПАО. Право конвертации применяется только к держателям депозитарных расписок по состоянию на 27 апреля 2022 года.

Владельцы расписок получат право на получение дивидендов только после конвертации в локальные акции.

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"ПАО "Газпром" в соответствии с правом, предусмотренным законом, подало в правительство Российской Федерации заявление о продолжении обращения расписок за пределами страны, но 28 апреля 2022 года получило отказ", - сообщает эмитент.

В пятницу концерн направил в The Bank of New York Mellon указание о расторжении депозитного соглашения. Теперь тот обязан переслать держателям расписок извещение о закрытии программы ADR.

В связи с принятием соответствующего закона "Газпром" уведомил 29 апреля 2022 года Управление финансового надзора Великобритании о намерении отменить стандартный листинг депозитарных расписок на Лондонской фондовой бирже. Компания также направила заявления на Лондонскую и Сингапурскую фондовые биржи о делистинге не позднее чем через 20 рабочих дней.

"Газпром" разместил акции в форме депозитарных расписок на международном рынке осенью 1996 года. В апреле 2006 года компания запустила программу выпуска американских депозитарных расписок первого уровня, которая предоставила возможность свободной конвертации акций в депозитарные расписки и обратно.

Газпром
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