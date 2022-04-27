Собянин прогнозирует закрытие большинства иностранных предприятий, ушедших в простой

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Большинство предприятий Москвы, принадлежащих иностранным компаниям и ушедших в простой, в итоге закроется, считает мэр столицы Сергей Собянин.

"Большинство таких предприятий находится во временном простое, работники не уволены, но тем не менее мы видим, к чему дело идёт: скорее всего, большинство этих предприятий закроется. Но когда мы начинаем смотреть, что это за работники, каких отраслей, каких категорий, мы видим, что ничего критического там нет", - сказал Собянин в среду в эфире телеканала "ТВЦ".

По его словам, подавляющее большинство сотрудников таких предприятий смогут без проблем найти работу.

"Большинство - это работники торговли, это брендовые магазины и так далее. У нас сегодня в торговле огромный дефицит работников. Если взять, скажем, финансовый сектор, то в таких компаниях работали высококвалифицированные специалисты, и мы здесь тоже понимаем, что они найдут себе работу без проблем. Ну, и ряд других тоже направлений", - сказал мэр.

Вместе с тем 10-15% сотрудников ушедших в простой предприятий потребуется переобучение для трудоустройства.

"Мы оцениваем, что процентов, может быть, 10-15 от этого количества работников придется заниматься вручную: переобучать, направлять, трудоустраивать. Все остальное делается в рамках корпоративных процедур: то есть мы проактивно выходим на такие предприятия, смотрим контрагентов, которые работают в этой же нише, сводим их вместе, говорим, какие возможности появляются. И предприятия уже заранее начинают с ними проговаривать и переводить их на работу к себе", - сказал Собянин.

В столице действуют программы перепрофилирования и получения нового образования, отметил он. Кроме того, по словам Собянина, деньги и ресурсы для проведения общественных работ, если такая потребность возникнет, у города также есть. Мэр напомнил также о программах Минтруда и Москвы, "которые гарантируют, что люди без работы не останутся". "Москва большая, с огромным трудовым потенциалом", - отметил мэр.

Уровень безработицы в столице составляет 0,4%, сказал он. "Ни один город мира таким похвастаться не может. Ситуация только в том, что мы сейчас находимся под таким санкционным давлением. (...) Действительно есть проблемные предприятия, и мы с ними работаем в преактивном режиме, в целом вся система труда и занятости настроена на то, чтобы пройти этот период максимально безболезненно для людей", - заверил Собянин.