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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:49

Итальянская Eni откроет рублевые счета в Газпромбанке для оплаты газа из РФ

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Итальянская энергетическая компания Eni SpA готовится открыть рублевые счета в Газпромбанке для оплаты поставляемого Россией газа, сообщает в среду агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

"Итальянский энергетический гигант Eni готовится открыть рублевые счета в Газпромбанке, что потенциально позволит ему выполнять требование России об оплате газа в местной валюте", - пишет агентство.

Ранее в среду Bloomberg со ссылкой на источник, близкий к "Газпрому", сообщило, что десять европейских покупателей уже открыли специальные счета в Газпромбанке для оплаты поставок российского газа по новому механизму - с конвертацией в рубли.

По данным агентства, всего список покупателей газа из списка "недружественных стран" насчитывает 21 государство, четыре европейских покупателя уже оплатили поставки в рублях.

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Новая волна расчетов за газ наступит после 15 мая, добавил источник Bloomberg.

Со своей стороны, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что оплата европейскими компаниями в рублях поставляемого Россией газа нарушает санкции ЕС. "Для тех компаний, которые пойдут на это (согласятся на требования Москвы - ИФ) есть высокий риск санкций", - добавила она.

Президент РФ Владимир Путин 31 марта подписал указ №172 "О специальном порядке исполнения иностранными покупателями обязательств перед российскими поставщиками природного газа".

В соответствии с документом, оплата российского трубопроводного газа, поставляемого после 1 апреля 2022 года определенным в указе зарубежным контрагентам, должна осуществляться исключительно в рублях. Для этого в уполномоченном финансовом институте - Газпромбанке - для иностранных покупателей открываются специальные рублевые и валютные счета типа "К".

Польша и Болгария в связи с отказом принять новую систему расчетов лишились поставок российского газа.

Eni Газпромбанк
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