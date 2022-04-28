Paramount приостановила вещание своих телеканалов в России

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Компания Paramount приостановила вещание своих телеканалов Nickelodeon, Paramount Channel, Paramount Comedy, а также MTV на территории России.

Как убедились корреспонденты "Интерфакса", вещание каналов прекратилось у некоторых операторов. В частности, каналы перестали работать у пользователей "Билайн" и "Ростелеком". Вместо них теперь висит сообщение: "Уважаемые зрители! По независящим от нас причинам трансляция телеканала временно приостановлена на территории РФ".

"Ростелеком" сообщает, что телеканалы стали недоступны "по требованию правообладателя".

Ранее отраслевой телеграм-канал "Кабельщик" сообщал, что операторы начали получать от компании Paramount уведомления о выключении ее группы каналов с 28 апреля. 16 марта компания сообщила о своем намерении сделать это в связи с санкциями.

Так, будут отключены каналы VH1 European, Nickelodeon, Nickelodeon HD, NickToons, NickToons HD, Nick Jr., MTV HD, MTV Live HD, MTV Rocks, Paramount Channel HD, Paramount Comedy и Paramount Comedy HD.