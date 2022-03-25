В РФ спрогнозировали закрытие половины кинотеатров к лету без мер поддержки

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - До половины кинотеатров в России может закрыться к лету в случае отсутствия мер поддержки со стороны государства, практически все кинотеатры страны уже перешли на работу с уменьшенным количеством залов и сокращенным рабочим днем из-за отсутствия достаточного количества фильмов, сообщил "Интерфаксу" член Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК), глава российского представительства корпорации Сomscore Роман Исаев.

"Часть кинотеатров может начать закрываться уже сейчас. И мы, к сожалению, видим уже случаи, когда одна из федеральных сетей закрыла один из своих кинотеатров в Санкт-Петербурге, эти случаи сейчас будут увеличиваться (...) кинотеатры будут закрываться, к сожалению, и в перспективе, к лету, если не будет принято каких-то кардинальных мер, может закрыться до половины кинотеатров в России", - сказал Исаев, отвечая на вопрос о рисках закрытия кинотеатров в случае отсутствия мер поддержки от государства.

Причинами закрытия залов могут стать отсутствие достаточного количества качественного кино и возросшие эксплуатационные расходы.

"Все практически кинотеатры в стране уже перешли на работу с уменьшенным количеством залов и сокращенным рабочим днем, потому что показывать нечего. При этом эксплуатационные расходы по каждому сеансу увеличились, так как стоимость покупки ламп для проекторов, приобретаемых за валюту, возросла", - добавил он.

При этом эксперт сообщил, что в кинотеатрах уже отмечается падение выручки и посещаемости.

"На фоне того, что в марте российский прокат не получил крупные, ожидаемые фильмы, те картины, которые вышли, они не смогли привлечь аудиторию, которая могла бы быть и это падение минимум в 5-7 раз в зависимости от конкретного уикенда и тех фильмов, которые на этих уикендах выходили", - уточнил Исаев.

Основная надежда у кинотеатров сейчас, по словам члена АВК, на российский контент, "но его мало и оно, подчас, не соответствует критериям качества". По мнению эксперта, необходимо перенастраивать российскую киноиндустрию на увеличение количества контента и на повышение качества и контроль за качеством фильмов.

"По той информации, которой мы обладаем сейчас, европейским крупным студиям не поставлены жесткие требования по уходу с российского рынка, по отзыву своих картин, поэтому, на данный момент, есть ощущение, что европейские картины в России выходить продолжат", - сказал Исаев, отвечая на вопрос о том, продолжится ли прокат европейского кино в России на фоне санкций, вводимых зарубежными странами.

При этом он отметил, что "возникает другой вопрос - те российские компании, которые выкупили эти фильмы для проката в России, смогут ли они осуществить все необходимые выплаты за эти картины". По его словам, сейчас не все прокатчики смогут внести необходимые суммы для получения прав на эти картины.

Кроме того, могут найтись зарубежные компании, которые примут решение не продолжать работу в России и с российскими компаниями, опасаясь давления.

"Тут будут частные истории и определяться они будут волей и желанием непосредственно владельцев этой компании, топ-менеджмента. Потому что только их решением картины пойдут или не пойдут в Россию", - добавил Исаев.

Основной упор в работе с контентом кинотеатры будут делать на новое кино, так как перевыпуски не смогут принести кинотеатрам нужных сборов.

"Все эти повторные прокаты, они (...) не привлекут большой аудитории, они все доступны на различных видах платформ, их можно посмотреть бесплатно и по подписке. И только те, искренне любящие просмотр в кинотеатрах люди, а их, к сожалению, очень мало, пойдут смотреть в хорошем качестве, с хорошим звуком в кино. Остальных раскачать на подобного рода истории невозможно", - добавил он.

По его словам, повторный прокат - "исключительно попытка наполнить хоть чем-то репертуар кинотеатров на данный момент, но только крупные фильмы хотя бы текущий репертуар жанрового кино, европейское кино, чего-то еще, что не отозвано из России, только подобного рода фильмы могут российский прокат поддерживать и привлекать аудиторию в кинотеатры".

Говоря о мерах поддержки, которые необходимы индустрии, Исаев отметил, что "сейчас прорабатываются все возможные меры". Кроме прямых субсидий, кинотеатры предлагают обнулить выплаты по кредитам, которые выдавались кинотеатрам и другим пострадавшим отраслям во время пандемии коронавируса по сниженной ставке для выплаты зарплат персоналу. Предоставляемые по кредитам средства были направлены на выплаты сотрудникам. Сейчас же, как отметил эксперт, из-за новых ограничений, у киносетей нет средств на их погашение.

Также среди мер - налоговая разгрузка от государства, которая заключается в пересмотре определённых видов налогов на их улучшение в процентном выражении или отсрочки.

Ранее АВК обратилась к правительству РФ с просьбой выделить на поддержку кинотеатров 4,2 млрд рублей.

Зарубежные компании Walt Disney Company, Sony Pictures, Warner Bros., Paramount, Universal приняли решение приостановить кинотеатральный прокат своих релизов, а также временно прекратить свою деятельность в РФ.