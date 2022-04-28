Квартальные продажи Carlsberg в России выросли на 4%,

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Датский пивоваренный концерн Carlsberg в I квартале 2022 года увеличил объем продаж в России на 4%, выручку - на 18%. Об этом говорится в сообщении компании.

В начале марта Carlsberg объявил, что прекращает новые инвестиции и экспорт в Россию, а также производство пива под своим флагманским одноименным брендом и отказывается от рекламы на российском рынке. В конце месяца компания приняла решение уйти из России. Процесс продажи бизнеса может занять до 12 месяцев, предупредил Carlsberg.

Carlsberg теперь классифицирует российский бизнес как актив, предназначенный для продажи, и не учитывает его показатели в своих результатах, а раскрывает их отдельно.

Глобальные продажи Carlsberg в I квартале выросли на 8,6%, до 27,9 млн гектолитров. Органический рост продаж составил 9,1%.

Выручка группы выросла на 26,5% (на 23,6% органически), до 14,9 млрд датских крон.

Если бы российский бизнес учитывался в общих показателях Carlsberg за I кварталы 2021 и 2022 годов, органический рост продаж составил бы 8,3%, выручки - 23,1%.

Выручка российского бизнеса Carlsberg в 2021 году составила 6,537 млрд датских крон (около $926 млн по текущему курсу), EBITDA - 1,107 млрд крон, операционная прибыль до вычета особых статей - 682 млн крон.

Продажи пива в России в 2021 году составили 20,8 млн гектолитров, других напитков - 2,2 млн гектолитров.

Carlsberg с 2000 года владеет долей в российской пивоваренной компании "Балтика", в 2008 году датская компания стала мажоритарным акционером "Балтики", а затем единственным, выкупив акции с биржи и проведя делистинг.

"Балтика" - вторая по величине пивоваренная компания в России с долей рынка 27,3%. В 2021 году "Балтика" перечислила 61,1 млрд рублей налогов в бюджеты регионов своего присутствия. Инвестиции компании в прошлом году выросли на 30%, до 3,7 млрд рублей. "Балтика" управляет восемью заводами в России.