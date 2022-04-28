Обслуживать российско-французские двигатели SSJ100 будет ОДК

Будет ли расторгнуто СП с французской стороной, в Минпромторге пока не знают

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Обслуживать российско-французские двигатели SaM146, которыми оснащаются самолеты Superjet 100, будет "Объединенная двигателестроительная корпорация" (ОДК), сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

"ОДК, конечно. Это принятое решение нами и ОДК", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

SaM146 выпускает компания PowerJet, по 50% долей которой у французской Safran Aircraft Engines и российской "ОДК-Сатурн". После введения против России западных санкций PowerJet уведомила российских партнеров о приостановке контрактных обязательств, сообщал источник "Интерфакса". Полностью прекратились поставки запчастей для SaM146, техподдержка и ремонт двигателей, включая возврат ранее отремонтированных, предоставление их в лизинг.

Отвечая на вопрос, будет ли расторгнуто российско-французское СП, Мантуров сообщил: "Если французы примут такое решение, что из PowerJet они полностью выйдут, значит, соответственно, мы переходим в управление и будем продолжать работу". Таким образом, по его словам, PowerJet сохранится, а обслуживание двигателей возьмет на себя "ОДК-Сатурн".

Также Мантуров сообщил, что на данный момент российским перевозчикам доступны почти 20 подменных SaM146.

Импортных запчастей для обслуживания SSJ100, несмотря на санкционные ограничения, хватит "на значительное время", заявлял ранее Мантуров. Чиновник также обещал, что в 2022 году заказчики получат минимум 19 SSJ100. Сертификация импортозамещенной версии "Суперджета", по его словам, ожидается в 2023 году. Эту модель планируется оснащать двигателями ПД-8, которые будет выпускать ОДК.

Санкции Евросоюза ввели запрет на поставки в Россию систем и комплектующих, необходимых для производства и обслуживания авиатехники.