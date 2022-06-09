Вылетевший в Кызыл Superjet 100 вернулся в Иркутск из-за неисправности шасси

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании "ИрАэро", вылетевший в четверг утром из Иркутска в Кызыл, вернулся в аэропорт вылета, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе "ИрАэро".

"Не убралась передняя стойка шасси. Вернулся. Была успешная вынужденная посадка", - сказал представитель перевозчика.

На борту находились 83 пассажира и четыре члена экипажа, никто не пострадал.

Пассажиров отправили в Кызыл резервным бортом. Из-за задержки вылета в Иркутске им предложили питание и напитки.