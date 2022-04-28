Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:39

Совет директоров "Энел Россия" рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2021 год

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Совет директоров ПАО "Энел Россия" рекомендовал не выплачивать дивиденды по итогам 2021 г., сообщила компания.

Ранее компания уже объясняла отказ от дивидендов за 2021 г. текущим фокусом на финансовую стабильность.

В 2020 г. "Энел Россия" зафиксировала дивидендные выплаты на 2020-2022 гг. в размере 3 млрд руб. в год. В 2020 г. эта сумма была выплачена акционерам. Но в ходе Дня стратегии в феврале 2021 г. менеджмент компании объявил, что выплаты 2021 г. будут перенесены на 2023 г.

Таким образом, в 2022 г. дивиденды должны были составить 3 млрд руб., в 2023 г. - порядка 5,2 млрд руб. (65% от чистой прибыли 2022 г. и 3 млрд руб., перенесенные с 2021 г.).

В течение 2021 г. компания не раз комментировала, что сохраняет этот план. Но опубликованная осенью 2021 г. новая редакция дивидендной политики больше не устанавливала какие-либо фиксированные ориентиры выплат.

Enel владеет 56,43% акций ПАО "Энел Россия". Сейчас в состав "Энел Россия" входят три газовые электростанции - Конаковская ГРЭС, Невинномысская ГРЭС и Среднеуральская ГРЭС, а также ветропарк в Ростовской области.

Энел Россия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Многим компаниям в РФ могут разрешить закрывать доступ к отчетности за любой период

Многим компаниям в РФ могут разрешить закрывать доступ к отчетности за любой период

Табачная компания JT Group задумалась о выходе из бизнеса в РФ

"Известия" сообщили о планах повысить МРОТ и прожиточный минимум на 9%

"Известия" сообщили о планах повысить МРОТ и прожиточный минимум на 9%

VK списала почти 10 млрд руб. из-за обесценения доли в "Aliexpress Россия"

VK списала почти 10 млрд руб. из-за обесценения доли в "Aliexpress Россия"

Госпрограмма льготной ипотеки по сниженной ставке 9% заработает с 1 мая

Госпрограмма льготной ипотеки по сниженной ставке 9% заработает с 1 мая

Производитель косметики Max Factor и Rimmel приостановит работу в России

ЕС наращивает закупки российского газа, несмотря на отказ Польши от поставок

ЕС наращивает закупки российского газа, несмотря на отказ Польши от поставок

Германский Uniper согласился платить за газ из РФ по российской схеме

Выпуск легковых автомобилей в РФ в марте рухнул на 72%

Итальянская Eni откроет рублевые счета в Газпромбанке для оплаты газа из РФ

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });