Совет директоров "Энел Россия" рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2021 год

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Совет директоров ПАО "Энел Россия" рекомендовал не выплачивать дивиденды по итогам 2021 г., сообщила компания.

Ранее компания уже объясняла отказ от дивидендов за 2021 г. текущим фокусом на финансовую стабильность.

В 2020 г. "Энел Россия" зафиксировала дивидендные выплаты на 2020-2022 гг. в размере 3 млрд руб. в год. В 2020 г. эта сумма была выплачена акционерам. Но в ходе Дня стратегии в феврале 2021 г. менеджмент компании объявил, что выплаты 2021 г. будут перенесены на 2023 г.

Таким образом, в 2022 г. дивиденды должны были составить 3 млрд руб., в 2023 г. - порядка 5,2 млрд руб. (65% от чистой прибыли 2022 г. и 3 млрд руб., перенесенные с 2021 г.).

В течение 2021 г. компания не раз комментировала, что сохраняет этот план. Но опубликованная осенью 2021 г. новая редакция дивидендной политики больше не устанавливала какие-либо фиксированные ориентиры выплат.

Enel владеет 56,43% акций ПАО "Энел Россия". Сейчас в состав "Энел Россия" входят три газовые электростанции - Конаковская ГРЭС, Невинномысская ГРЭС и Среднеуральская ГРЭС, а также ветропарк в Ростовской области.