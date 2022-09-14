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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:25

Собрание акционеров "Энел Россия" не состоялось из-за отсутствия кворума

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Назначенное на 13 сентября заочное внеочередное собрание акционеров (ВОСА) ПАО "Энел Россия" не состоялось из-за отсутствия кворума, сообщила компания.

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На собрании акционеры должны были решить вопрос с переименованием компании в ПАО "ЭЛ5-Энерго", а также о досрочном прекращении работы и избрании новых членов совета директоров.

Владельцем ПАО "Энел Россия" является итальянский энергохолдинг Enel с долей 56,43%. В состав компании входят три газовые электростанции - Конаковская ГРЭС, Невинномысская ГРЭС и Среднеуральская ГРЭС, а также ветропарк в Ростовской области. Кроме того, компания строит ветропарк в Мурманской области.

В июне Enel сообщила о продаже своей доли "ЛУКОЙЛу" и фонду "Газпромбанк-Фрезия" за общую сумму $135 млн. Закрытие сделки ожидалось в III квартале 2022 года.

Однако 5 августа президент Владимир Путин подписал указ, запрещающий "недружественным" акционерам до 31 декабря 2022 года совершать сделки покупки и продажи долей в российских стратегических предприятиях, в том числе в сфере энергетики.

Энел Россия ЭЛ5-Энерго Enel ЛУКОЙЛ Газпромбанк-Фрезия
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