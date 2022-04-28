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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:39

Финдиректор "Энел Россия" Юлия Матюшова покинула компанию

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Финансовый директор ПАО "Энел Россия" Юлия Матюшова покинула компанию, говорится в сообщении "Энел Россия".

В должности ее сменила Нина Леонова, ранее занимавшая в компании пост директора по финансам и страхованию.

Ранее "Энел Россия" сообщала, что на заседании 29 апреля совет директоров рассмотрит вопрос расторжения договора с ее гендиректором Стефаном Звегинцовым.

Enel владеет 56,43% акций ПАО "Энел Россия". Сейчас в состав "Энел Россия" входят три газовые электростанции - Конаковская ГРЭС, Невинномысская ГРЭС и Среднеуральская ГРЭС, а также ветропарк в Ростовской области. Кроме того, компания строит ветропарк в Мурманской области, он будет готов на 85% в июле 2022 г., на 100% - в октябре. Еще один проект ветропарка - в Ставропольском крае - отменен, сообщала "Энел Россия" в середине марта.

Энел Россия Стефан Звегинцов Юлия Матюшова
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