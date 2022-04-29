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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:01

Директор по правовым вопросам "Энел Россия" Жанна Седова с 1 мая возглавит компанию

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Совет директоров ПАО "Энел Россия" принял решение с 1 мая прекратить полномочия гендиректора компании Стефана Звегинова, следует из ее раскрытия.

Его пост займет директор по правовым вопросам и корпоративным отношениям "Энел Россия" Жанна Седова.

Ранее компания сообщила об уходе финдиректора Юлии Матюшовой.

На прошедшем заседании также был утвержден список кандидатов в новый состав совета директоров. В него не вошли все действующие члены совета, включая представителей итальянской Enel, основного акционера "Энел Россия".

Enel владеет 56,43% акций ПАО "Энел Россия". Сейчас в состав "Энел Россия" входят три газовые электростанции - Конаковская ГРЭС, Невинномысская ГРЭС и Среднеуральская ГРЭС, а также ветропарк в Ростовской области. Кроме того, компания строит ветропарк в Мурманской области, он будет готов на 85% в июле 2022 г., на 100% - в октябре. Еще один проект ветропарка - в Ставропольском крае - отменен, сообщала "Энел Россия" в середине марта.

Энел Россия
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