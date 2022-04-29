Гендиректором "М.Видео" стал директор по корпоративным и правовым отношениям Сухов

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Совет директоров "М.Видео-Эльдорадо" (ПАО "М.Видео") утвердил новый формат управления ПАО и операционными структурами группы: гендиректором ПАО "М.Видео" вместо Энрике Фернандеса с 26 апреля стал директор по корпоративным и правовым отношениям компании Алексей Сухов.

Совет директоров также решил с 25 апреля прекратить полномочия Фернандеса в должности гендиректора ПАО "М.Видео" в связи с расторжением трудового договора по его инициативе.

При этом Фернандес продолжит управление операционным бизнесом группы, руководство командой и развитие всех проектов, связанных с дальнейшим усовершенствованием работы компании и ростом ее операционной эффективности, сообщила пресс-служба компании.

Он также продолжит работу как член совета директоров ПАО "М.Видео".

Сухов продолжит исполнение своих обязанностей в качестве директора по корпоративным и правовым отношениям, а также возглавит ООО "МВ Финанс", дочернюю компанию ПАО "М.Видео".

"Изменения направлены на оптимизацию структуры управления группой в текущих условиях и не повлияют на эффективность функционирования бизнеса", - отмечается в сообщении.

"М.Видео-Эльдорадо" - один из крупнейших ритейлеров на российском рынке бытовой техники и электроники. На конец марта группа объединяла 1269 магазинов.