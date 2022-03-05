"М.Видео-Эльдорадо" планирует пересмотреть прогнозы на среднесрочную перспективу

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Ритейлер "М.Видео-Эльдорадо" планирует пересмотреть прогнозы на 2022 год и среднесрочную перспективу, сообщил его СЕО Энрике Фернандес в обращении к клиентам, акционерам и партнерам. Его цитирует пресс-служба компании.

"Мы также планируем пересмотреть наши прогнозы на текущий год и среднесрочную перспективу по мере нормализации ситуации и после завершения анализа различных сценариев. Вместе с тем мы постоянно на связи и рады ответить на любые вопросы", - заявил он.

На фоне текущей геополитической ситуации с февраля 2022 наблюдается существенный рост волатильности на фондовых и валютных рынках, отметил ритейлер.

Это "с высокой долей вероятности" может повлиять на деятельность российских организаций в различных отраслях экономики. В рамках публикации отчетности за 2021 год "М.Видео-Эльдорадо" расценивает текущую ситуацию в качестве некорректирующих событий после отчетного периода, количественный эффект которых на текущий момент затруднительно оценить в полной мере.

"Принимая во внимание текущую волатильность рубля и целый ряд макроэкономических факторов, создающих высокий уровень неопределенности, группа в настоящий момент воздержится от краткосрочных и долгосрочных прогнозов как по операционным, так и по финансовым показателям. В настоящее время менеджмент группы проводит анализ потенциального влияния микро- и макроэкономических условий на будущие операционные и финансовые результаты деятельности компании и не исключает пересмотра ранее заявленных целей, о чем сообщит дополнительно", - говорится в сообщении.

По итогам 2021 года общие продажи (GMV) группы выросли на 13,1%, до 570,7 млрд рублей с НДС.

Выручка увеличилась на 12,9%, до 476,364 млрд рублей, EBITDA - на 2,3%, до 27,495 млрд рублей. Рентабельность EBITDA снизилась до 5,8% с 6,4% годом ранее. Чистая прибыль сократилась на 20,9%, до 8,651 млрд рублей (по МСФО 17).

В феврале прошлого года "М.Видео-Эльдорадо" представила стратегию развития до 2025 года, в соответствии с которой планировала удвоить объем продаж в 2025 году - до 1 трлн рублей с 500 млрд рублей по итогам 2020 года.

"М.Видео-Эльдорадо" - один из крупнейших ритейлеров на российском рынке электроники и бытовой техники. На конец декабря группа объединяла 1,258 тыс. магазинов, в том числе 599 магазинов "М.Видео" и 659 магазинов "Эльдорадо".