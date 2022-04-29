Бывшее российское отделение PwC назвали "Технологии доверия"

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Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Российская компания, которая до недавнего времени была частью международной сети PwC, сообщила, что продолжит работу под новым названием - "Технологии доверия" и по-прежнему будет оказывать аудиторские и консалтинговые услуги.

Она также продолжит участвовать в деловой и научной жизни страны, проводить конкурс "Деловая книга года в России" и реализовывать другие инициативы, говорится в пресс-релизе.

В компании в 11 городах работают 3700 сотрудников.

Посли 24 февраля международные компании, оказывающие профессиональные услуги, стали сообщать об уходе с россиского рынка и об отделении в самостоятельные структуры своих российских подразделений.

Такие решения, в частности, приняли все представители "большой четверки" аудиторов: помимо PwC, это Ernst&Young, KPMG и Deloitte. Уже переименована основная операционная структура бывшего подразделения EY - теперь это "Центр аудиторских технологий и решений" (ЦАТР), правда, в компании это наименование называют временным.

Объявляя 9 марта о выходе из глобальной сети, PwC в России заявляла, что принципы и правила ее работы с клиентами останутся неизменными.