Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:38

Бывшая PwC впервые арендовала для штаб-квартиры гибкий офис в Москве

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Компания рынка аудиторских и консалтинговых услуг "Технологии Доверия" (бывшая PwC) арендовала под штаб-квартиру flex-пространство в Multispace Dinamo, сообщили в пресс-службе проекта.

"Сделка с Тедо стала первой за всю историю рынка сервисных офисов в Москве, когда штаб-квартира крупной компании полностью размещается в гибком пространстве", - отметила Елизавета Голышева, директор по стратегии и продажам Multispace Dinamo.

Более того, это первый в российской практике случай, когда один из крупнейших провайдеров этих услуг выбирает для работы гибкий офис.

Новый офис ТеДо разместился на трех этажах, занимая в общей сложности 4,5 тысячи кв. м. Он рассчитан на 300 сотрудников. Договор аренды подписан на длительный срок.

Гибкий офис Multispace Dinamo площадью 11 тысяч кв. м расположен на семи этажах бизнес-центра "Арена" на Ленинградском шоссе.

PwC Технологии Доверия Москва Multispace Dinamo
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Зампред ФРС и глава ФРБ Нью-Йорка видят необходимость в дальнейшем подъеме ставки

Зампред ФРС и глава ФРБ Нью-Йорка видят необходимость в дальнейшем подъеме ставки

В Netflix впервые за 25 лет сменился CEO

В Netflix впервые за 25 лет сменился CEO

Ключевой показатель инфляции в Японии в декабре достиг максимума за 41 год

Глава Евросовета заявил, что ЕС готов рассматривать вопрос о новых санкциях против России

Глава Евросовета заявил, что ЕС готов рассматривать вопрос о новых санкциях против России

Баку запланировал к 2027 году увеличить экспорт газа в Европу до 20 млрд кубометров в год

Баку запланировал к 2027 году увеличить экспорт газа в Европу до 20 млрд кубометров в год

ФАС готова на мировую с металлургами с учетом ухудшения их финансового положения

Банк России отметил рост проинфляционных рисков со стороны ослабления рубля

Михаил Гуцериев предложил правительству изменить налогообложение нефтяников

Михаил Гуцериев предложил правительству изменить налогообложение нефтяников
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });