Бывшая PwC впервые арендовала для штаб-квартиры гибкий офис в Москве

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Компания рынка аудиторских и консалтинговых услуг "Технологии Доверия" (бывшая PwC) арендовала под штаб-квартиру flex-пространство в Multispace Dinamo, сообщили в пресс-службе проекта.

"Сделка с Тедо стала первой за всю историю рынка сервисных офисов в Москве, когда штаб-квартира крупной компании полностью размещается в гибком пространстве", - отметила Елизавета Голышева, директор по стратегии и продажам Multispace Dinamo.

Более того, это первый в российской практике случай, когда один из крупнейших провайдеров этих услуг выбирает для работы гибкий офис.

Новый офис ТеДо разместился на трех этажах, занимая в общей сложности 4,5 тысячи кв. м. Он рассчитан на 300 сотрудников. Договор аренды подписан на длительный срок.

Гибкий офис Multispace Dinamo площадью 11 тысяч кв. м расположен на семи этажах бизнес-центра "Арена" на Ленинградском шоссе.