ЦБ РФ в 2022 году прогнозирует инфляцию в диапазоне 18-23%

В 2023 году ожидается ее снижение до 5-7%

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Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - ЦБ РФ в 2022 году прогнозирует инфляцию в диапазоне 18-23% и ее снижение до 5-7% в 2023 году, говорится в сообщении ЦБ по итогам заседания совета директоров по ключевой ставке.

"Текущие темпы роста потребительских цен, хотя и остаются высокими, существенно замедлились после пиковых значений первой половины марта. Замедление инфляции во многом связано с укреплением рубля и охлаждением потребительской активности. На этом фоне в апреле снизились инфляционные ожидания населения и бизнеса. Важными факторами для дальнейшей динамики инфляции станут эффективность процессов импортозамещения, а также масштаб и скорость восстановления импорта готовых товаров, сырья и комплектующих", - указал регулятор.

По оценке на 22 апреля, годовая инфляция составила 17,6% (после 16,7% в марте). В базовом сценарии Банк России ожидает, что в предстоящие месяцы годовая инфляция продолжит возрастать в силу эффекта базы и составит 18-23% по итогам 2022 года.

Проводимая Банком России денежно-кредитная политика будет учитывать необходимость структурной перестройки экономики и обеспечит возвращение инфляции к цели на среднесрочном горизонте.

По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 5-7% в 2023 году и вернется к 4% в 2024 году.

Средняя ключевая ставка в 2022 году, по прогнозу Банка России, составит 12,5-14%, в 2023 году - 9-11%, в 2024 году - 6-8%.

С учетом того, что с 1 января по 3 мая 2022 года средняя ключевая ставка равна 14,1%, с 4 мая до конца 2022 года она прогнозируется в диапазоне 11,7-14%, отмечает Банк России.

Совет директоров Банка России в пятницу принял решение снизить ключевую ставку на 300 базисных пунктов (б.п.), до 14% годовых. До этого регулятор 8 апреля понизил ставку тоже на 300 б.п. - до 17%. ЦБ резко повысил ставку - с 9,5% до 20% - 28 февраля в ответ на рост девальвационных и инфляционных рисков. В марте сохранил ее на уровне 20%.