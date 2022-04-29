Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:01

ЦБ РФ в 2022 году прогнозирует инфляцию в диапазоне 18-23%

В 2023 году ожидается ее снижение до 5-7%

ЦБ РФ в 2022 году прогнозирует инфляцию в диапазоне 18-23%
Фото: Spencer Platt/Getty Images

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - ЦБ РФ в 2022 году прогнозирует инфляцию в диапазоне 18-23% и ее снижение до 5-7% в 2023 году, говорится в сообщении ЦБ по итогам заседания совета директоров по ключевой ставке.

ЭкономикаБанк России снизил ключевую ставку до 14%Банк России снизил ключевую ставку до 14%Читать подробнее

"Текущие темпы роста потребительских цен, хотя и остаются высокими, существенно замедлились после пиковых значений первой половины марта. Замедление инфляции во многом связано с укреплением рубля и охлаждением потребительской активности. На этом фоне в апреле снизились инфляционные ожидания населения и бизнеса. Важными факторами для дальнейшей динамики инфляции станут эффективность процессов импортозамещения, а также масштаб и скорость восстановления импорта готовых товаров, сырья и комплектующих", - указал регулятор.

По оценке на 22 апреля, годовая инфляция составила 17,6% (после 16,7% в марте). В базовом сценарии Банк России ожидает, что в предстоящие месяцы годовая инфляция продолжит возрастать в силу эффекта базы и составит 18-23% по итогам 2022 года.

Проводимая Банком России денежно-кредитная политика будет учитывать необходимость структурной перестройки экономики и обеспечит возвращение инфляции к цели на среднесрочном горизонте.

По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 5-7% в 2023 году и вернется к 4% в 2024 году.

Средняя ключевая ставка в 2022 году, по прогнозу Банка России, составит 12,5-14%, в 2023 году - 9-11%, в 2024 году - 6-8%.

С учетом того, что с 1 января по 3 мая 2022 года средняя ключевая ставка равна 14,1%, с 4 мая до конца 2022 года она прогнозируется в диапазоне 11,7-14%, отмечает Банк России.

Совет директоров Банка России в пятницу принял решение снизить ключевую ставку на 300 базисных пунктов (б.п.), до 14% годовых. До этого регулятор 8 апреля понизил ставку тоже на 300 б.п. - до 17%. ЦБ резко повысил ставку - с 9,5% до 20% - 28 февраля в ответ на рост девальвационных и инфляционных рисков. В марте сохранил ее на уровне 20%.

ЦБ РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Евро упал на торгах МосБиржи до 74 руб. впервые с 5 марта 2020 года

Exxon оценила убыток от планируемого выхода из "Сахалина-1" в $3,4 млрд

Exxon оценила убыток от планируемого выхода из "Сахалина-1" в $3,4 млрд

Банк России снизил ключевую ставку до 14%

Банк России снизил ключевую ставку до 14%

Производитель "Боржоми" приостановил работу

Производитель "Боржоми" приостановил работу

Инфляция в еврозоне в апреле ускорилась до рекордных 7,5%

Доллар упал на торгах МосБиржи ниже 71 руб. впервые с 11 ноября 2021 года

Доллар упал на торгах МосБиржи ниже 71 руб. впервые с 11 ноября 2021 года

Бывшее российское отделение PwC назвали "Технологии доверия"

Бывшее российское отделение PwC назвали "Технологии доверия"

Uniper сохраняет планы продать "Юнипро", но пока переговоров нет

Германия продолжает снижать импорт нефти из РФ по трубе, Польша наращивает

Туроператоры попросили разрешить турецким авиакомпаниям возить больше россиян в Турцию

Туроператоры попросили разрешить турецким авиакомпаниям возить больше россиян в Турцию
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });