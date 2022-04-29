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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:01

"Мечел" решил не публиковать операционные и финансовые результаты за I квартал

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - "Мечел" решил временно не публиковать операционные и финансовые результаты за I квартал 2022 года, сообщила компания.

Решение принято в связи с тем, что у части инвесторов отсутствует возможность осуществлять операции с ценными бумагами "Мечела", и публикация отчетности может поставить часть заинтересованных сторон в более выгодное положение по отношению к другим инвесторам.

Финансовые и операционные результаты за I полугодие 2022 года компания планирует опубликовать в соответствии с календарем раскрытий - в августе.

Игорь Зюзин вместе с членами семьи контролирует 51,54% обыкновенных акций "Мечела", в свободном обращении находится 48,46% акций.

Мечел
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