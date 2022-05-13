"Ростелеком" решил не публиковать финансовую отчетность за I квартал

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - ПАО "Ростелеком" решило временно не публиковать финансовую отчетность за I квартал 2022 года, поскольку некоторые акционеры не имеют возможности принимать инвестиционные решения и совершать действия с ценными бумагами. Об этом сообщила пресс-служба оператора.

В I квартале 2021 года выручка "Ростелекома" составила 131,95 млрд рублей, что было на 9% больше, чем в 2020 году. Показатель OIBDA вырос на 18% - до 55,4 млрд рублей. Рентабельность OIBDA повысилась до 42% с 38,7% в I квартале 2020 года. Чистая прибыль возросла в 1,6 раза - до 11,8 млрд рублей.

"Ростелеком" - крупнейший российский телеком-оператор. Росимущество владеет 38,2% обыкновенных акций "Ростелекома", 8,44% акций принадлежит ВТБ, еще 20,98% - у АО "Телеком Инвестиции" (в которой у ВТБ 43,91%, остальное - у партнеров банка по инвестициям в Tele2). Доля ВЭБ.РФ в "Ростелекоме" составляет 3,36%. Free float "Ростелекома" - 29,02%.