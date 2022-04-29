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Акционеры "Русснефти" сократили СД компании до 11 человек

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Акционеры "Русснефти" на внеочередном собрании акционеров, которое состоялось накануне в заочной форме, приняли решение о сокращении совета директоров компании до 11 человек, говорится в сообщении компании.

Ранее СД "Русснефти" состоял из 12 человек. Как сообщалось, в начале 2022 года совет директоров покинул 82-летний профессор университета Уорик лорд Роберт Скидельски. В пресс-службе "Русснефти" поясняли, что он вышел из состава СД по собственному желанию на фоне продолжающейся пандемии коронавируса.

Кроме того, акционеры сократили состав ревизионной комиссии с четырех до трех человек. Также были внесены изменения в устав компании и одобрены три сделки, в совершении которых имеется заинтересованность.

Ранее "Русснефть" объявила список кандидатов в новый совет директоров компании. В него не вошли трое представителей трейдера Glencore, объявившего в феврале о продаже своей доли в "Русснефти". Их заменят совладелец нефтекомпании Саит-Салам Гуцериев (брат Михаила Гуцериева), юрист группы "М.Видео-Эльдорадо" (ПАО "М.Видео") Алексей Сухов и бывший сотрудник трейдера, ныне совладелец ООО "Альянс Индастри Групп" Владимир Щербак.

При этом в список вошли остальные восемь действующих членов СД. Это ректор РГУ нефти и газа им. Губкина Виктор Мартынов, гендиректор "Пионер Эстейт" Вячеслав Марченко, старший вице-президент "Русснефти" по экономике и финансам Ольга Прозоровская, вице-президент "Русснефти" Дмитрий Романов, гендиректор "Нефтисы" Андрей Зарубин, экс-глава Счетной палаты, независимый директор "Русснефти" и председатель комитета по аудиту Сергей Степашин, заместитель гендиректора АО "Фортеинвест" по экономике и финансам Роман Тян, независимый директор "Русснефти" и председатель комитета по вознаграждениям и номинациям Андрей Дерех.

По данным на конец 2021 года, около 33% уставного капитала "Русснефти" принадлежит семье Гуцериевых, которыми она владеет через Bradinar Holdings (12,05%), ЗАО "Млада" (7,7%), ОАО "ИК "Надежность" (4,95%), а также Weridge Investments Limited (7,21%). Еще 23,46% капитала компании контролирует трейдер Glencore через Rambero Holding AG. Также долями в УК нефтекомпании владеют принадлежащий Банку России банк "Траст" – 19,23% – и банк ВТБ – 8,48%. В свободном обращении находится 22,56% обыкновенных акций НК (около 17% уставного капитала).

Русснефть
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