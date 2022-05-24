В "Транснефти" допустили уход Маттиаса Варнига из совета директоров

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Член совета директоров "Транснефти" Геннадий Шмаль допускает уход своего иностранного коллеги Матиаса Варнига из этого органа управления трубопроводной монополии.

20 мая Варниг - управляющий директор компании Nord Stream II AG - сообщил, что больше не может оставаться в совете директоров "Роснефти".

"Учитывая ситуацию, есть такой вопрос по нему. Видимо, ему тоже там (в Евросоюзе, который ввел санкции против российских нефтегазовых госкомпаний - ИФ) запрещают (участие в совете директоров - ИФ). Слышал, что есть такое уведомление от Варнига, есть его обращения. Он может покинуть это место в конце июня, думаю", - сказал Шмаль "Интерфаксу".

В совет директоров "Транснефти" также входят вице-премьер Александр Новак, экс-губернатор Нижегородской области, председатель совета директоров ООО "Аэромакс" Валерий Шанцев, гендиректор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, бывший глава "Башнефти" Александр Корсик, глава "Транснефти" Николай Токарев, экс-полпред президента в Северо-Западном федеральном округе Илья Клебанов и первый замминистра энергетики Павел Сорокин.