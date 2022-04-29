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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:01

"АвтоВАЗ" приостановит производство с 30 апреля по 10 мая

"АвтоВАЗ" приостановит производство с 30 апреля по 10 мая
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - "АвтоВАЗ" уйдет в запланированный корпоративный отпуск с 4 по 6 мая и с учетом майских праздников возобновит производственную деятельность 11 мая.

"АвтоВАЗ" уходит в плановый корпоративный отпуск, который продлится с 4 по 6 мая", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе компании.

Учитывая праздничные дни и корпоративный отпуск, завод не будет работать с 30 апреля по 10 мая включительно.

Сообщалось, что 25 апреля на "АвтоВАЗе" закончился внеплановый корпоративный отпуск, который был перенесен с предстоящего лета "в связи с продолжающимся кризисом в поставках электронных компонентов и с целью недопущения значительного сокращения заработка сотрудников".

За время отпуска компания планировала накопить необходимый запас компонентов для обеспечения более стабильной работы предприятий в Тольятти и Ижевске, в частности в мае.

Вместе с тем, федеральные и региональные власти разрабатывают дополнительные меры по финансированию и организации временных рабочих мест для сотрудников "АвтоВАЗа" и его дочерних обществ с оплатой не менее одного минимального размера оплаты труда на период до трех месяцев.

Численность персонала компании на конец 2020 года, согласно отчету "АвтоВАЗа", составляла 34 198 человек.

Владельцем 100% российского автопроизводителя до конца 2021 года была нидерландская Alliance Rostec Auto B.V., принадлежащая "Ростеху" (32%) и Renault Group (68%). В конце 2021 года завершился перевод 100% акции "АвтоВАЗа" в российскую юрисдикцию, под эгиду местного ООО "Лада Авто Холдинг", доли в котором у акционеров не изменились – 68% на 32%. После начала военной операции РФ на Украине Renault заявила о прекращении производства на своем московском заводе и планах пересмотра участия в капитале российского автопроизводителя.

27 апреля глава Минпромторга РФ Денис Мантуров сообщил о передаче французским автоконцерном Renault своей 68%-ной доли в капитале "АвтоВАЗа" в пользу НАМИ с опционом на выкуп в течение последующих 5-6 лет, доли в московском автозаводе ЗАО "Рено Россия" – в пользу Москвы.

АвтоВАЗ
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