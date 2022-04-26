Renault передаст 68% доли в "АвтоВАЗе" в пользу НАМИ, завод в Москве - городу

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Французский автоконцерн Renault передаст свою 68%-ную долю в капитале "АвтоВАЗа" в пользу НАМИ с опционом на выкуп в течение последующих 5-6 лет и долю в московском автозаводе ЗАО "Рено Россия" - в пользу Москвы. Об этом сообщил журналистам глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

"Из тех, кто находится в обсуждении с нами по своему уходу, пока это Renault. Renault, действительно, из-за дефицита средств на поддержание работоспособности или деятельности своих подразделений в России, принимает решение передать акции "АвтоВАЗа" и "Автофрамоса" (московский автозавод ЗАО "Рено Россия" - ИФ). "Автофрамоса" - Москве, как субъекту. А что касается "АвтоВАЗа", то, скорее всего, это будет НАМИ, наш профильный институт, который примет на себя эти акции с возможным возвратом в случае, если коллеги примут решение вернуться", - сказал Мантуров.

Renault на данный момент владеет 68% акций "АвтоВАЗа" через ООО "Лада Авто Холдинг", в котором 32% - у госкорпорации "Ростех". Доля французского автоконцерна в московском автозаводе, основанном в конце 1990-ых годов как совместное предприятие "Автофрамос" и позже переименованном в ЗАО "Рено Россия", к концу 2012 года была доведена до 100%.

По словам министра, ожидается, что передача доли в "АвтоВАЗе" французский концерном "будет, условно, сделка "за рубль"".

"Но с опционом на пять или шесть лет - срок, в течение которого они (Renault - ИФ) могут принять решение по выкупу акций обратно. А если мы в этот период будем осуществлять инвестиции, это также будет учтено в стоимости. Никаких "подарков" здесь не будет", - уточнил Мантуров.

Он подчеркнул, что обсуждений участия китайских и корейских компаний в капитале "АвтоВАЗа" не велось.

Комментируя будущую сделку по передаче французским концерном контролирующей доли в российском автопроизводителе, Мантуров добавил: "Покупать или, тем более, национализировать не входит в наши планы. Но если у компании нет сегодня возможности обеспечивать поставку компонентов, мы не можем бесконечно находиться в ожидании. Мы будем вынуждены найти альтернативу".

"Это будет касаться всех автопроизводителей, которые будут тянуть с решением", - сказал чиновник.

Говоря о том, что будет с производственными процессами на "АвтоВАЗе" Мантуров заявил: "Мы исходим из того, что основные платформы сохранятся, если Renault в итоге сохранит свою текущую позицию, но мы поменяем логистику и поставщиков компонентов, в первую очередь, на российских".

Новое руководство "АвтоВАЗа", по словам главы Минпромторга, будут назначать "НАМИ совместно с Ростехом".

Мантуров также сообщил, что московскую площадку Renault, где до приостановки производства в марте этого года выпускались модели Duster, Kaptur, Arkana и Nissan Terrano, консервировать не планируется.

Он уточнил, что на мощностях ЗАО "Рено Россия" будут выпускаться другие автомобили.

После начала военной операции РФ на Украине Renault заявила о прекращении производства на своем московском заводе и планах пересмотра участия в капитале "АвтоВАЗа". В России на предприятиях Renault работают 45 тысяч человек.