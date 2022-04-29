Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:01

Набиуллина назвала достаточно спокойной ситуацию на рынке труда РФ

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Ситуация на рынке труда РФ достаточно спокойная, подстройка идет через вынужденные отпуска и неполный рабочий день, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на брифинге в пятницу.

"Ситуация здесь (на рынке труда - ИФ) пока достаточно спокойная. К марту этого года мы подошли с исторически низкой безработицей, и подстройка рынка труда сейчас, в основном, идет через такие механизмы, как вынужденные отпуска, неполный рабочий день, сокращение премиальных", - заявила Набиуллина.

При этом она добавила, что происходящая трансформация экономики ставит перед рынком труда новые задачи.

"Структура занятости неизбежно будет меняться, и может потребоваться значимое перераспределение трудовых ресурсов - как между отраслями и профессиями, так и географически. Мы будем оценивать, как эти процессы будут влиять на темпы структурной перестройки экономики, а значит и на инфляционные процессы", - пояснила глава ЦБ.

Эльвира Набиуллина ЦБ РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

ЦБ РФ поддержал консолидацию ВТБ, "Открытия" и РНКБ

Минфин осуществил выплаты по евробондам Россия-2022 и Россия-2042 в долларах

Минфин осуществил выплаты по евробондам Россия-2022 и Россия-2042 в долларах

ЦБ ждет, что нижняя точка спада ВВП РФ придется на IV квартал 2022 года

Набиуллина заявила о снижении рисков раскручивания инфляционной спирали в РФ

Набиуллина заявила о снижении рисков раскручивания инфляционной спирали в РФ

"АвтоВАЗ" приостановит производство с 30 апреля по 10 мая

"АвтоВАЗ" приостановит производство с 30 апреля по 10 мая

Евро упал на торгах МосБиржи до 74 руб. впервые с 5 марта 2020 года

Минздрав опроверг планы ввести штрафы за ввоз в Россию незарегистрированных лекарств

Минздрав опроверг планы ввести штрафы за ввоз в Россию незарегистрированных лекарств

Exxon оценила убыток от планируемого выхода из "Сахалина-1" в $3,4 млрд

Exxon оценила убыток от планируемого выхода из "Сахалина-1" в $3,4 млрд

ЦБ РФ в 2022 году прогнозирует инфляцию в диапазоне 18-23%

ЦБ РФ в 2022 году прогнозирует инфляцию в диапазоне 18-23%

Банк России снизил ключевую ставку до 14%

Банк России снизил ключевую ставку до 14%
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });