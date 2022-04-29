Набиуллина назвала достаточно спокойной ситуацию на рынке труда РФ

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Ситуация на рынке труда РФ достаточно спокойная, подстройка идет через вынужденные отпуска и неполный рабочий день, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на брифинге в пятницу.

"Ситуация здесь (на рынке труда - ИФ) пока достаточно спокойная. К марту этого года мы подошли с исторически низкой безработицей, и подстройка рынка труда сейчас, в основном, идет через такие механизмы, как вынужденные отпуска, неполный рабочий день, сокращение премиальных", - заявила Набиуллина.

При этом она добавила, что происходящая трансформация экономики ставит перед рынком труда новые задачи.

"Структура занятости неизбежно будет меняться, и может потребоваться значимое перераспределение трудовых ресурсов - как между отраслями и профессиями, так и географически. Мы будем оценивать, как эти процессы будут влиять на темпы структурной перестройки экономики, а значит и на инфляционные процессы", - пояснила глава ЦБ.