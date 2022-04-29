ЦБ ждет годовую инфляцию в апреле 2023 года в диапазоне 10-12%

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Годовая инфляция в России в апреле 2023 года к апрелю нынешнего года прогнозируется в диапазоне 10-12%, пока проинфляционные риски превалируют, но маятник может качнуться и в другую сторону, заявила на пресс-конференции председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

"За этот год потребительские цены, по нашим прогнозам, вырастут на 18-23%, но это включает в себя уже произошедшее резкое увеличение цен с конца февраля и особенно сильное - в марте. Будущая инфляция, годовая инфляция за следующие 12 месяцев - на апрель 2023 года - будет гораздо ниже. В рамках базового прогноза она будет находиться в диапазоне 10-12%", - сказала она.

По ее словам, основная ценовая подстройка к изменившимся условиям произойдет в этом году, в меньшей степени - в следующем. В итоге годовая инфляция в следующем году снизится до 5-7%, а в 2024 г. вернется к цели (4%- ИФ).

"Наш прогноз учитывает все принятые и анонсированные решения правительства по бюджетной политике, дополнительные решения будут нами учитываться при последующих обновлениях прогноза и могут значимо на него повлиять", - уточнила Набиуллина.

По словам главы ЦБ, мы сейчас находимся в зоне колоссальной неопределенности: одновременно происходят очень значительные изменения и на стороне предложения, и на стороне факторов, влияющих на совокупный спрос.

"Сегодня снижение предложения опережает снижение спроса, но в будущем ситуация может измениться. Это означает, что возможны как проинфляционные, так и дезинфляционные эффекты. ЦБ особенно важно принимать взвешенные решения с учетом меняющегося баланса рисков. Пока наиболее вероятным для нас является тот сценарий, когда проинфляционные факторы и риски превалируют, но маятник может качнуться и в другую сторону, когда спрос снижается быстрее предложения, это может случиться в ситуации, когда потребители еще остаются в режиме жесткой экономии, а предложение уже начинает восстанавливаться", - отметила Набиуллина.

"Денежно-кредитная политика в этот период должна учитывать процессы адаптации и структурной перестройки экономики. Они неизбежно сопровождаются временным более высоким уровнем инфляции. Именно поэтому мы не стремимся во что бы то ни стало быстро вернуть инфляцию к цели. Пережатый спрос затормозил бы структурную трансформацию. И тогда мы оказались бы в экономике, где цены растут низкими темпами, но при этом ассортимент товаров и услуг все более ограничен и некоторые нужные товары просто недоступны", - сказала она также.

По ее словам, сокращение спроса пока выглядит более умеренным на фоне сжатия предложения, но может усилиться. Инвестиционный спрос, отметила Набиуллина, снижается из-за высокой неопределенности экономической ситуации как таковой. "Компании в таких условиях скорее готовы вложить имеющиеся свободные средства в безрисковые активы или вернуть акционерам, чем направить на развитие. Кроме того, часть инвестиционных проектов потеряли свою актуальность и уже не могут быть завершены, а на подготовку новых требуется время", - сказала она.

В части потребительского спроса она отметила, что люди по сравнению с концом февраля - началом марта стали больше экономить и сберегать. "Это заметно и по росту рублевых депозитов, и по сокращению потребительского кредитования. С точки зрения инфляции важно, как будет меняться динамика спроса относительно динамики предложения в дальнейшем", - сказала председатель ЦБ.