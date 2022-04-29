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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:54

Eni не открывала рублевого счета и хочет платить за российский газ в евро

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Итальянская энергетическая компания Eni SpA не открыла рублевые счета для оплаты газа, поставляемого из России, заявил журналистам финдиректор компании Франческо Гаттеи. Об этом сообщает ANSA.

"Валютой, прописанной в контракте, является евро, и мы продолжили получать счета-фактуры в евро. Мы не открывали рублевый счет", - сказал он.

27 апреля Bloomberg со ссылкой на информированные источники сообщил, что Eni готовится открыть рублевые счета в Газпромбанке для оплаты российского газа в рублях.

Источник Bloomberg, близкий к "Газпрому", в тот же день утверждал, что десять европейских покупателей уже открыли специальные счета в Газпромбанке для оплаты поставок российского газа по новому механизму - с конвертацией в рубли.

По данным агентства, всего список покупателей газа из списка "недружественных стран" насчитывает 21 государство, четыре европейских покупателя уже оплатили поставки российского газа в рублях.

Новая волна расчетов за газ наступит после 15 мая, добавил источник Bloomberg.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что оплата европейскими компаниями в рублях поставляемого Россией газа нарушает санкции ЕС.

Eni Италия Франческо Гаттеи Газпром Еврокомиссия Газпромбанк
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