"Магнит" в I квартале получил 10,9 млрд рублей чистой прибыли

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Ритейлер "Магнит" в I квартале 2022 года получил 10,905 млрд чистой прибыли против 10,875 млрд годом ранее (показатели по стандарту IAS 17).

EBITDA "Магнита" выросла на 36,1%, до 37,662 млрд рублей, рентабельность этого показателя составила 6,9% против 7% годом ранее.

Выручка увеличилась на 37,7%, до 547,708 млрд рублей, говорится в сообщении "Магнита".

Показатели прибыли в целом совпали с консенсус-прогнозом (10,6 млрд рублей по чистой прибыли, 37,6 млрд рублей по EBITDA, 6,9% по EBITDA margin), выручка оказалась чуть выше прогноза (545,1 млрд рублей).

Сопоставимые (LfL) продажи "Магнита" выросли на 12%.

Рост показателя был в основном обусловлен повышением среднего чека (на 11,1%), а также ростом покупательского трафика (на 0,8%).

На фоне роста сопоставимых продаж и расширения торговых площадей (на 21,4%) розничная выручка ритейлера увеличилась на 37,9%, до 534,824 млрд рублей. Без учета группы "Дикси", которую "Магнит" купил в июле прошлого года, выручка розничная компании увеличилась на 18,8%, до 460,746 млрд рублей (выручка "Дикси" за I квартал составила 74,078 млрд рублей), а торговые площади - на 10,5%.

Рост розничной выручки продолжал опережать рост торговой площади благодаря дальнейшему повышению плотности продаж, отметил ритейлер.

В январе и феврале рост розничных продаж "Магнита" превысил 30%, а в марте резко ускорился до 49,2% в связи с ростом инфляции и закупками впрок сухих продовольственных товаров и товаров первой необходимости.

Валовая прибыль "Магнита" в I квартале выросла на 37,7%, до 126,752 млрд рублей, валовая маржа составила 23,1%, как и годом ранее, в результате положительного влияния структуры товаров и форматов, нивелированного ростом потерь. Потери как процент от продаж выросли на 24 б. п. год к году главным образом в связи с консолидацией бизнеса "Дикси" с более высокими потерями, а также потерями фруктов и овощей при транспортировке из-за сбоя в цепи поставок в марте.

Интенсивность промо в I квартале оставалась на уровне прошлогоднего показателя, но постепенно снижалась со второй половины марта.

Коммерческие, общехозяйственные и административные расходы снизились на 9 б. п., до 20,1% от выручки с 20,2% годом ранее, благодаря уменьшению расходов на персонал и положительному влиянию операционного рычага.

Чистые финансовые расходы выросли на 43,4%, до 3,7 млрд рублей, в связи с увеличением стоимости долга и общей суммы заимствований. В I квартале убыток компании по курсовым разницам, полученный в связи с прямыми импортными операциями, составил 5 млрд рублей.

Общий долг "Магнита" увеличился на 90,6% по сравнению с показателем на конец марта прошлого года и на 18,6% по сравнению с показателем на конец 2021 года, до 320,7 млрд рублей. Чистый долг вырос на 41,2% год к году, до 228,3 млрд рублей. Соотношение чистого долга к EBITDA составило 1,6х против 1,5х на конец декабря и 1,4х на конец марта прошлого года.

Капитальные затраты "Магнита" в I квартале увеличились на 45,2% и составили 12,1 млрд рублей. Рост CAPEX был обусловлен ускорением программ развития и редизайна сети: в январе-марте было открыто 657 магазинов (gross) и 163 магазина прошли редизайн по сравнению с 407 и 100 соответственно в I квартале 2021 года.

С учетом закрытий ритейлер открыл 528 магазинов, в том числе 430 магазинов "у дома" под вывеской "Магнит" (годом ранее - 336 и 187 соответственно).

Розничная выручка сети магазинов "у дома" "Магнит" - крупнейшего формата ритейлера - выросла на 19,4%, до 358,232 млрд рублей. LfL-продажи сети увеличились на 12% за счет роста среднего чека на 10,8% и трафика на 1%.

Выручка супермаркетов повысилась на 7,3%, до 53,751 млрд рублей, магазинов дрогери - на 31,2%, до 45,927 млрд рублей.

"Магнит" – крупнейший по числу магазинов и второй по выручке ритейлер в России. На конец марта под управлением компании было 26,605 тыс. магазинов, в том числе 16,62 тыс. магазинов "у дома" "Магнит", 468 супермаркетов, 7,146 тыс. магазинов дрогери "Магнит Косметик", а также 2,333 тыс. магазинов "у дома" "Дикси".

В I квартале 2022 года рост общей выручки "Магнита" (+37,7%) значительно ускорился по сравнению с динамикой I квартала 2021 года (+5,8%) и оказался выше динамики IV квартала (33,7%), традиционно высокого сезона для ритейлеров. Рост LfL-продаж (+12%) ускорился с 4,1% годом ранее и 9,9% в предыдущем квартале.

"Магнит" отметил, что с начала апреля рост общей выручки и LfL-продаж опережал средние показатели за I квартал, но был ниже динамики марта. Покупательская среда нормализовалась, и тенденции потребления вернулись в норму без эффекта закупок впрок, сообщил ритейлер. В структуре LfL-продаж трафик стабилизируется, рост среднего чека продолжает ускоряться на фоне роста инфляции (который начал замедляться с пикового уровня в марте).