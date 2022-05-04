Exxon потеряет 150 млн бнэ запасов углеводородов из-за выхода из проекта "Сахалин-1"

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Выход американской ExxonMobil из российского проекта "Сахалин-1" приведет к снижению доказанных запасов компании на 150 млн баррелей нефтяного эквивалента, говорится в отчете компании.

О планах выйти из проекта компания сообщила 2 марта, на фоне проведения Россией военной операции на Украине.

С учетом размера доказанных запасов компании на конец 2021 года в 18,5 млрд баррелей нефтяного эквивалента, этот размер означает утрату 1% запасов.

В отчете за I квартал ExxonMobil оценила убыток от выхода их проекта "Сахалин-1" в $3,4 млрд.

"Оценка справедливой стоимости потребовала использования исходных данных и допущений Уровня 3, основанных на мнении вероятного участника рынка. По состоянию на 31 марта пул участников рынка добывающих активов в России оценивался как крайне ограниченный. При определении справедливой стоимости своей доли на Сахалине корпорация учитывала, среди прочего, текущее состояние санкций, нормативно-правовую базу в России, заявления и действия потенциальных участников рынка, а также диапазон и риски будущих денежных потоков, которые может рассмотреть участник рынка. С учетом этих существенных неопределенностей вероятность того, что сторонний участник рынка согласится участвовать в сделке в интересах корпорации на Сахалине, по состоянию на 31 марта была сочтена маловероятной", - говорится в отчетности ExxonMobil.

За исключением влияния обесценения и других отчислений, прибыль после налогообложения, связанная с долей корпорации в Сахалине, в I квартале составила приблизительно $0,2 млрд, а совокупная добыча нефти и газа составила приблизительно 65 тысяч бнэ в сутки, также сообщила ExxonMobil.

Ранее в СМИ сообщалось, что Exxon Neftegas Ltd. (оператор проекта "Сахалин-1") объявила форс-мажор и начала сокращать добычу нефти из-за осложнения деятельности и возникновения проблем со сбытом продукции на фоне санкций.

В "Сахалине-1" участвуют также SODECO (Япония) - 30%, "Роснефть" - 20%, ONGC (Индия) - 20%. Общие запасы месторождений проекта оцениваются в 307 млн тонн нефти и 485 млрд кубометров природного газа.