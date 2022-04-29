Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:01

Exxon оценила убыток от планируемого выхода из "Сахалина-1" в $3,4 млрд

Exxon оценила убыток от планируемого выхода из "Сахалина-1" в $3,4 млрд
Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Американская ExxonMobil в отчете за первый квартал отобразила убыток, вызванный выходом из проекта "Сахалин-1", в размере $3,4 млрд.

"Компания прекращает деятельность на предприятии "Сахалин-1" ("Сахалин"). Как оператор Сахалина, компания по-прежнему уделяет особое внимание безопасности людей, защите окружающей среды и целостности операций. В первом квартале компания зафиксировала расходы в размере $3,4 млрд, связанные с ее инвестициями в проект, что отражено как идентифицированная статья и в основном влияет на сегмент разведки и добычи", - говорится в документе.

Ранее компания заявляла, что в связи с планируемым выходом из проекта "Сахалин-1" ожидает обесценения балансовых активов на сумму $4 млрд.

Новость дополняется

ExxonMobil Сахалин-1
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

ЦБ РФ в 2022 году прогнозирует инфляцию в диапазоне 18-23%

ЦБ РФ в 2022 году прогнозирует инфляцию в диапазоне 18-23%

Банк России снизил ключевую ставку до 14%

Банк России снизил ключевую ставку до 14%

Производитель "Боржоми" приостановил работу

Производитель "Боржоми" приостановил работу

Инфляция в еврозоне в апреле ускорилась до рекордных 7,5%

Доллар упал на торгах МосБиржи ниже 71 руб. впервые с 11 ноября 2021 года

Доллар упал на торгах МосБиржи ниже 71 руб. впервые с 11 ноября 2021 года

Бывшее российское отделение PwC назвали "Технологии доверия"

Бывшее российское отделение PwC назвали "Технологии доверия"

Uniper сохраняет планы продать "Юнипро", но пока переговоров нет

Германия продолжает снижать импорт нефти из РФ по трубе, Польша наращивает

Туроператоры попросили разрешить турецким авиакомпаниям возить больше россиян в Турцию

Туроператоры попросили разрешить турецким авиакомпаниям возить больше россиян в Турцию

Amazon в I квартале зафиксировал чистый убыток впервые за семь лет

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });