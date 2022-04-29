Exxon оценила убыток от планируемого выхода из "Сахалина-1" в $3,4 млрд

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Американская ExxonMobil в отчете за первый квартал отобразила убыток, вызванный выходом из проекта "Сахалин-1", в размере $3,4 млрд.

"Компания прекращает деятельность на предприятии "Сахалин-1" ("Сахалин"). Как оператор Сахалина, компания по-прежнему уделяет особое внимание безопасности людей, защите окружающей среды и целостности операций. В первом квартале компания зафиксировала расходы в размере $3,4 млрд, связанные с ее инвестициями в проект, что отражено как идентифицированная статья и в основном влияет на сегмент разведки и добычи", - говорится в документе.

Ранее компания заявляла, что в связи с планируемым выходом из проекта "Сахалин-1" ожидает обесценения балансовых активов на сумму $4 млрд.

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