"Квадра" в I квартале сократила чистую прибыль по РСБУ на 13,5%
Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - ПАО "Квадра" в январе-марте 2022 года получило чистую прибыль по РСБУ в размере 2,6 млрд рублей, что на 13,5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, говорится в квартальном отчете компании.
Выручка при этом сократилась на 1,6% - до 22 млрд 220 млн рублей.
В том числе, выручка от продажи электрической энергии снизилась на 2% - до 8,9 млрд рублей, от продажи теплоэнергии - на 1,3%, до 13 млрд рублей.
Основные финансовые показатели ПАО "Квадра" (в тыс. рублей):
|I квартал 2022г
|I квартал 2021г
|Динамика
|Выручка от продаж
|22 220 364
|22 572 095
|-1,6%
|Себестоимость
|17 674 488
|17 960 676
|-1,6%
|Валовая прибыль
|4 545 876
|4 611 419
|-1,4%
|Прибыль от продаж
|4 166 919
|4 323 089
|-3,6%
|Прибыль до налогообложения
|3 304 052
|3 899 525
|-15,3%
|Чистая прибыль
|2 632 691
|3 115 659
|-15,5%
Дебиторская задолженность ПАО возросла с 7 млрд 239 млн рублей на начало 2022 года до 8 млрд 515 млн рублей на конец марта, кредиторская - с 8,2 млрд рублей до 8,6 млрд рублей.
В начале февраля сообщалось, что АО "Русатом инфраструктурные решения" (РИР, структура ГК "Росатом") выкупило 82,47% акций "Квадры" у структур Михаила Прохорова. Стороны не раскрывали сумму сделки, но, по информации источников "Интерфакса", она составила около 26 млрд рублей.
В начале марта РИР выставил обязательное предложение о покупке акций "Квадры". Цена выкупа обыкновенных акций составляет 0,0131 рубля за штуку, привилегированных - 0,0086 рубля.
В состав ПАО "Квадра" входит 20 электростанций и 319 котельных мощностью 3,1 ГВт и 14,78 тыс. Гкал/ч.