"Квадра" в I квартале сократила чистую прибыль по РСБУ на 13,5%

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - ПАО "Квадра" в январе-марте 2022 года получило чистую прибыль по РСБУ в размере 2,6 млрд рублей, что на 13,5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, говорится в квартальном отчете компании.

Выручка при этом сократилась на 1,6% - до 22 млрд 220 млн рублей.

В том числе, выручка от продажи электрической энергии снизилась на 2% - до 8,9 млрд рублей, от продажи теплоэнергии - на 1,3%, до 13 млрд рублей.

Основные финансовые показатели ПАО "Квадра" (в тыс. рублей):

I квартал 2022г I квартал 2021г Динамика Выручка от продаж 22 220 364 22 572 095 -1,6% Себестоимость 17 674 488 17 960 676 -1,6% Валовая прибыль 4 545 876 4 611 419 -1,4% Прибыль от продаж 4 166 919 4 323 089 -3,6% Прибыль до налогообложения 3 304 052 3 899 525 -15,3% Чистая прибыль 2 632 691 3 115 659 -15,5%

Дебиторская задолженность ПАО возросла с 7 млрд 239 млн рублей на начало 2022 года до 8 млрд 515 млн рублей на конец марта, кредиторская - с 8,2 млрд рублей до 8,6 млрд рублей.

В начале февраля сообщалось, что АО "Русатом инфраструктурные решения" (РИР, структура ГК "Росатом") выкупило 82,47% акций "Квадры" у структур Михаила Прохорова. Стороны не раскрывали сумму сделки, но, по информации источников "Интерфакса", она составила около 26 млрд рублей.

В начале марта РИР выставил обязательное предложение о покупке акций "Квадры". Цена выкупа обыкновенных акций составляет 0,0131 рубля за штуку, привилегированных - 0,0086 рубля.

В состав ПАО "Квадра" входит 20 электростанций и 319 котельных мощностью 3,1 ГВт и 14,78 тыс. Гкал/ч.