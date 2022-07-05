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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:45

"Квадра" отказалась от дивидендов за 2021 год

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Акционеры ПАО "Квадра" на годовом собрании 30 июня, прошедшем в заочном форме, приняли решение не выплачивать дивиденды на все виды акций по итогам 2021 года, говорится в материалах компании.

Из чистой прибыли в размере 3 млрд 10 млн 473 тыс. рублей в резервный фонд решено направить 150,5 млн рублей, на погашение убытков прошлых лет - 1 млрд 293 млн 576 тыс. рублей. Оставшуюся часть чистой прибыли в размере 1 млрд 566 млн рублей принято решение оставить нераспределенной.

Акционеры на собрании утвердили годовой отчет, бухгалтерскую отчетность, избрали совет директоров в составе 9 человек, ревизионную комиссию из 5 человек. Аудитором утверждено АО "КПМГ" (Москва).

Генерирующая компания с 2012 года не выплачивает дивиденды своим акционерам.

Как сообщалось, "Квадра" в 2021 году получила чистую прибыль по РСБУ в размере 3 млрд рублей, что в 1,5 раза больше, чем в 2020 году.

АО "Русатом Инфраструктурные решения" (РИР, дивизион ГК "Росатом") стал акционером "Квадры" в феврале этого года, выкупив 82,47% акций у структур Михаила Прохорова. Стороны не раскрывали сумму сделки, но, по информации источников "Интерфакса", она составила около 26 млрд рублей. В начале марта РИР выставил обязательное предложение о покупке акций "Квадры", которое действовало до 24 мая. По итогам оферты доля РИР увеличилась до 95,02%.

Уставный капитал ПАО "Квадра" составляет 19 млрд 877 млн 685 тыс. рублей. Он разделен на 1 трлн 912 млрд 495 млн 577,759 тыс. обыкновенных и 75 млрд 272 млн 938,838 тыс. привилегированных акций номинальной стоимостью 0,01 рубля каждая.

В состав ПАО "Квадра" входит 20 электростанций и 319 котельных мощностью 3,1 ГВт и 10,2 тыс. Гкал.ч.

Квадра
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