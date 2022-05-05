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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 00:57

Компания TeamViewer решила полностью прекратить деятельность в РФ и Белоруссии

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Компания-производитель программного обеспечения (ПО) TeamViewer заявила о полном прекращении деятельности в России и Белоруссии из-за российской спецоперации на Украине.

"Мы решили полностью прекратить любую оставшуюся деловую активность в России и Беларуси", - говорится в сообщении на официальном сайте компании.

"Помимо соблюдения всех международных санкций и немедленного прекращения нового бизнеса, мы также не продлеваем никаких контрактов с клиентами из России или Белоруссии", - добавили там.

В компании сообщили, что существующие подписки, не подпадающие под действие санкций, которые не связаны с неправомерным использованием продуктов TeamViewer, будут соблюдаться до истечения срока действия договора, но не будут продлены впоследствии.

"Кроме того, TeamViewer заблокировал все нелицензионные подключения к России и Белоруссии и из них, чтобы избежать дальнейшего использования нашего программного обеспечения", - отметили в компании.

Компания TeamViewer (со штаб-квартирой в городе Гёппинген на юге Германии) является производителем программного обеспечения для удаленного доступа, удаленного управления и удаленного обслуживания компьютеров и других конечных устройств.

TeamViewer Белоруссия
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