Петербургская N3 group купила российский бизнес разработчика ПО DataArt

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Инвестиционно-управляющая компания N3 group (созданная на базе группы IT-компаний "Нетрика") и Арсен Галстян (управляющий партнёр "Ташир Медика") приобрели российское подразделение международного разработчика программного обеспечения DataArt, говорится в сообщении N3 group.

Российское представительство DataArt состояло из шести офисов - в Воронеже (самый крупный), в Петербурге, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Казани и Москве, а также ремоут-офиса (удаленная работа). В конце февраля DataArt объявила о прекращении инвестиций, найма и развития бизнеса в России.

Новая компания, собранная из активов DataArt, будет работать самостоятельно под брендом ITentika.

Сумма сделки не раскрывается. "Сделка позволит сохранить профессиональную команду с накопленным опытом разработки сложных технологических систем для мировых компаний и продолжить работу на российском рынке", - отмечается в сообщении.

"В России нашелся партнер, готовый взять на себя обязательства DataArt перед бывшими сотрудниками, которые остаются в стране. Среди активов, которые DataArt передал N3 group и Арсену Галстяну - действующие трудовые контракты, юридические лица, которые эксклюзивно представляли DataArt в России, офисные помещения и некоторые информационные системы", - сказал через пресс-служу N3 group президент и основатель DataArt Евгений Голанд.

DataArt - международная компания, занимающаяся аутсорсингом программного обеспечения, специализирующаяся в области интернет-приложений, технологий IoT, корпоративных баз данных и инструментов промышленной автоматизации. Компания была основана в 1997 году. По состоянию на конец 2021 года компания была представлена более чем 20 офисами в США, Европе и Латинской Америке.

N3 group зарегистрирована в апреле 2022 года. Инвесткомпания будет заниматься стратегическим управлением активами, входящими в холдинг - "Нетрика" (разработчик ПО для госсектора), "Нетрика.Медицина" (разработчик ПО для здравоохранения), "Гринлабс" (веб-разработчик), "Петербургский ИВЦ", "ЭлНетМед". Общий оборот активов составляет порядка 2 млрд рублей. Помимо развития существующих активов, в стратегию N3 group входят инвестиции в новые проекты и M&A сделки.

Владельцы N3 group - Артем Мошков (80%) и Алексей Ильин (20%).