"Т Плюс" отказалась от моратория на банкротство

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - ПАО "Т Плюс" отказалось от применения в отношении компании моратория на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям, подаваемым кредиторами, говорится в сообщении странице компании в Федресурсе.

Таким образом, "Т Плюс" не будет подпадать под мораторий, введенный постановлением правительства РФ от 28 марта 2022 года.

С 1 апреля 2022 года правительство ввело полугодовой мораторий на возбуждение дел о банкротстве по заявлению кредиторов в отношении юрлиц, индивидуальных предпринимателей и граждан. Чтобы сохранить право выплачивать дивиденды или проводить buyback, эмитент должен отказаться от моратория.

В апреле гендиректор "Т Плюс" Андрей Вагнер говорил журналистам, что компания пока не пересматривала планы по выплате 6-8 млрд руб. дивидендов в 2022 г.

"Т Плюс" (до июня 2015 года - "КЭС Холдинг") - частная компания, в которую были объединены электрогенерирующие активы "Реновы" Виктора Вексельберга, а также входят газовые и коммунальные активы. В сентябре 2018 г. доля принадлежащих Вексельбергу структур в уставном капитале "Т Плюс" снизилась с 57,1% до 39,59%.