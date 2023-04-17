Гендиректор "Т Плюс" Андрей Вагнер 17 апреля покинет компанию

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Совет директоров ПАО "Т Плюс" решил досрочно расторгнуть договор с гендиректором компании Андреем Вагнером, сообщила "Т Плюс".

Последним днем работы Вагнера в должности станет 17 апреля 2023 года, говорится в раскрытии "Т Плюс".

С 18 апреля новым гендиректором и председателем правления назначен замгендиректора по коммерции и развитию "Т Плюс" Александр Вилесов.

Андрей Вагнер родился в 1957 году. В "Т Плюс" он пришел в 2009 году на должность первого заместителя гендиректора. С сентября 2019 года он был гендиректором компании.

Александр Вилесов работает в "Т Плюс" с 2015 года С мая 2019 года он был заместителем генерального директора по коммерции и развитию ПАО "Т Плюс".

"Т Плюс" (до июня 2015 года - "КЭС Холдинг") - частная компания, в которую были объединены электрогенерирующие активы "Реновы" Виктора Вексельберга, а также входят газовые и коммунальные активы. В сентябре 2018 года доля принадлежащих Вексельбергу структур в уставном капитале "Т Плюс" снизилась с 57,1% до 39,59%.