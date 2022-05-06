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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:06

В Европе в десять раз увеличат производство электролизеров

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Член Еврокомиссии по внутреннему рынку Тьерри Бретон на встрече с 20 руководителями предприятий по выпуску электролизеров (установок для производства водорода) договорился о десятикратном увеличении производственных мощностей отрасли. Об этом сообщила пресс-служба Еврокомиссии.

"Чистый водород необходим для сокращения промышленных выбросов углерода и способствует нашей энергетической независимости от России. Мы не можем терять время. Вот почему эта европейская встреча высокого уровня по электролизерам столь своевременна", - заявил Бретон через пресс-службу ЕК.

"Промышленность согласилась увеличить в десять раз мощности по производству электролизеров в Европе. Комиссия поддержит это значительное промышленное расширение с целью лидерства в технологиях экологически чистой энергии завтрашнего дня", - заявил еврокомиссар.

Бретон и лидеры отрасли подписали совместное заявление, в котором промышленность обязалась увеличить свои производственные мощности электролизеров в десять раз к 2025 году.

Это, как считают в Еврокомиссии, позволит к 2030 году ежегодно производить 10 млн тонн возобновляемого водорода в ЕС, что является целью, определенной в программе сокращения зависимости стран Евросоюза от российских энергоносителей REPowerEU.

Еврокомиссия Тьер Бретон Европа REPowerEU
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