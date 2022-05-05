США поддержали усилия Румынии по сокращению зависимости от российских энергоносителей

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан в ходе телефонной беседы с коллегой из Бухареста Ионом Опришором заявил о поддержке Соединенными Штатами стремления Румынии диверсифицировать источники энергопоставок.

"Он (Салливан - ИФ) сообщил о поддержке Вашингтоном усилий Румынии по дальнейшей диверсификации источников поставок энергоносителей за счет отказа от российских", - говорится в сообщении о беседе, распространенном Белым домом.

Салливан также поддержал "помощь Бухареста таким соседям, как Молдова, в том, чтобы они поступили так же".

В сообщении отмечается, что стороны обменялись мнениями о ситуации на Украине, заявив о ее поддержке. Американский чиновник "выразил признательность Румынии за предоставление щедрой гуманитарной помощи украинцам".