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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 01:44

США поддержали усилия Румынии по сокращению зависимости от российских энергоносителей

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан в ходе телефонной беседы с коллегой из Бухареста Ионом Опришором заявил о поддержке Соединенными Штатами стремления Румынии диверсифицировать источники энергопоставок.

"Он (Салливан - ИФ) сообщил о поддержке Вашингтоном усилий Румынии по дальнейшей диверсификации источников поставок энергоносителей за счет отказа от российских", - говорится в сообщении о беседе, распространенном Белым домом.

Салливан также поддержал "помощь Бухареста таким соседям, как Молдова, в том, чтобы они поступили так же".

В сообщении отмечается, что стороны обменялись мнениями о ситуации на Украине, заявив о ее поддержке. Американский чиновник "выразил признательность Румынии за предоставление щедрой гуманитарной помощи украинцам".

США Румыния Россия Украина Джейк Салливан
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