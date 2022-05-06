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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:06

Intesa зарезервировала 822 млн евро под возможные потери из-за геополитики

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Итальянская банковская группа Intesa Sanpaolo зарезервировала 822 млн евро под потенциальные убытки из-за российско-украинского конфликта, следует из отчета группы.

Как говорится в отчетности, 801 млн евро был зарезервирован на кредитные риски. Из этой суммы 647 млн евро приходятся на трансграничный риск и 154 млн евро - на страновые риски для российского дочернего банка "Интеза" и украинской дочерней компании Правэкс банк.

Кредитные риски по российским контрагентам, находящимся под санкциями и включенным в SDN-лист, составляют 400 млн евро.

Чистая прибыль Intesa Sanpaolo в I квартале 2022 года по МСФО составила 1,02 млрд евро.

Группа также сообщила, что в ближайшие месяцы уточнит финансовый прогноз на 2022 год в связи с событиями на Украине.

Европейские банки несут потери от переоценки бизнеса в России, которая с конца февраля находится под масштабными санкциями из-за проведения военной операции на территории Украины. Так, итальянская UniCredit в первом квартале создала резервы на 1,23 млрд евро под российские риски, австрийский RBI зарезервировал 105 млн евро под риски в России и на Украине, а французская группа Societe Generale и вовсе приняла решение уйти из России, продав бизнес группе "Интеррос" Владимира Потанина.

Группа Intesa Sanpaolo представлена в России банком "Интеза". Чистая прибыль российской "дочки" за девять месяцев 2021 года по МСФО составила 369,1 млн рублей по сравнению с убытком 59,1 млн рублей за аналогичный период 2020 года.

Банк "Интеза" по итогам 2021 года занимает 67-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".

Intesa Интеза Украина Италия Правэкс банк
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