Источники назвали вероятных покупателей российской "дочки" Intesa Sanpaolo

Это может быть менеджмент банка во главе с Антонио Фаллико

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Покупателем АО "Банк Интеза", российской "дочки" группы Intesa Sanpaolo, может выступить менеджмент во главе с Антонио Фаллико, сообщили "Интерфаксу" два источника, знакомых с ходом обсуждений.

Речь идет о приобретении 100% акций, сумма сделки, как ожидается, будет символической, при этом группа Intesa Sanpaolo рассчитывает на возврат российской "дочкой" предоставленного ей фондирования на сумму порядка 300 млн евро, сказал один из собеседников агентства.

По данным другого источника, итальянская группа в рамках потенциальной сделки сохранит за собой опцион на обратный выкуп 51% акций АО.

Фаллико - гражданин Италии, но уже много лет живет и работает в России. Совет директоров банка "Интеза" он возглавил в 2003 году. Он был президентом ассоциации итальянских предпринимателей в России, основал ассоциацию "Познаём Евразию".

Чтобы сделка состоялась, нужно ее одобрение на высшем уровне: в конце октября "Интеза" наряду с несколькими десятками других банков вошла в утвержденный Владимиром Путиным список кредитных организаций, выйти из капитала которых "недружественные" нерезиденты могут только по спецразрешению президента.

Схема management buyout, широко используемая в компаниях реального сектора экономики (множество активов, оставляемых иностранными владельцами в связи с решением покинуть российский рынок из-за событий на Украине, переходят их топ-менеджерам), в банках пока распространения не получила. Попытки же продать актив другим игрокам рынка не всегда встречают понимание регуляторов: так, HSBC, который еще летом подписал соглашение о продаже 100% "Эйч-эс-би-си банка" российскому Экспобанку, до сих пор не получил согласия на сделку, при этом в публичном пространстве не раз звучали пессимистичные комментарии чиновников относительно перспектив такой продажи (в частности, из-за применения принципа "взаимности" в связи с ограничениями против "дочек" российских банков в ряде зарубежных стран).

В Intesa Sanpaolo и российской "Интезе" комментариев получить не удалось. В Минфине не ответили на вопрос, подавалось ли ходатайство о такой сделке на рассмотрение подкомиссии правительственной комиссии по контролю за иностранными инвестициями. Банк России традиционно не комментирует действия конкретных участников финансового рынка.

Итальянская группа в марте 2022 года заявила о стратегическом пересмотре взгляда на свое присутствие в России. За деятельностью российской "дочки" следит специальное кризисное подразделение группы. Intesa Sanpaolo с конца февраля не предоставляет никакого нового финансирования российским и белорусским компаниям, не инвестирует в российские и белорусские финансовые инструменты.

В недавнем отчете Intesa Sanpaolo про возможную продажу банка в России ничего не говорилось, зато группа рассказала о серьезном прогрессе в сокращении российского портфеля. Риск на Россию (кредиты локальным и международным клиентам) в третьем квартале 2022 года сократился на 2,3 млрд евро - до 1,3 млрд евро.

Активы российского банка "Интеза", согласно последней доступной отчетности по МСФО, на 30 сентября 2021 года составляли 75,3 млрд рублей. Кредитный портфель до вычета резервов достигал 48,9 млрд рублей. Основную часть портфеля (61%) составляли кредиты крупным корпоративным клиентам, на малый и средний бизнес приходилось 36%, на розничных клиентов - 3%.

Банк "Интеза" по итогам 2021 года занимает 67-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100".