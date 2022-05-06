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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:58

Евросоюз призвали учесть обеспокоенность Греции, Мальты и Кипра при обсуждении санкций

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Евросоюзу следует учесть обеспокоенности со стороны Кипра, Греции и Мальты при решении вопроса о запрете на покупку и транспортировку российской нефти, заявил президент Кипра Никос Анастасиадис. Его цитируют европейские СМИ.

Анастасиадис, который ранее провел встречу с премьером Греции Кириакосом Мицотакисом, заявил, что это "общая позиция" обеих стран.

"Мы оба дали ясно понять, что эти санкции должны быть точечными. Они не должны быть в интересах некоторых членов и оставлять при этом других под ударом", - сказал он.

Европейские СМИ отмечают, что в рамках нового пакета санкций против России, который ЕС стремится принять в ближайшее время, рассматривается запрет на покупку российской нефти, а также запрет для базирующихся в ЕС судов на ее транспортировку.

Евросоюз Кипр Греция Мальта Никос Анастасиадис
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