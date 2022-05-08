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Постпреды ЕС вновь не смогли договориться об эмбарго на российскую нефть

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Постпреды стран Евросоюза не смогли в воскресенье достичь консенсуса в отношении запрета на импорт российской нефти, основной причиной является несогласие Венгрии, передает агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

"Встреча 27 постпредов ЕС в воскресенье завершилась без достижения соглашения. Ожидается, что переговоры возобновятся в ближайшие дни", - пишет агентство.

По словам источников Bloomberg, знакомых с ходом переговоров, "Венгрия продолжает блокировать предложение Европейского союза по запрету импорта российской нефти".

Еврокомиссия, как сообщалось, предлагает в рамках шестого пакета санкций ввести эмбарго на нефть из РФ. В частности, планируется, чтобы страны-члены союза отказались от сырья в течение следующих шести месяцев. При этом в ЕС предложили предоставить Венгрии, Словакии и Чехии возможность сохранить импорт российской нефти до 2024 года.

Агентство со ссылкой на источники отмечает, что такая отсрочка "не убедила Венгрию" поддержать шестой пакет антироссийских санкций.

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Ранее премьер Венгрии Виктор Орбан сообщил, что стране необходимо пять лет для отказа от российской нефти. Он также заявил, что отвергает нынешние предложения ЕС о запрете на поставку российской нефти в ЕС, и сравнил воплощение такого шага в жизнь с применением "ядерной бомбы" против венгерской экономики.

В пятницу глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что у постпредов стран ЕС есть несколько дней для достижения соглашения по поводу введения запрета на импорт нефти из России, в противном случае решать вопрос будут главы МИД ЕС после 9 мая.

Европейские СМИ отмечают, что в рамках нового пакета санкций против России, который ЕС стремится принять в ближайшее время, рассматривается запрет на покупку российской нефти, а также запрет для базирующихся в Евросоюзе судов на ее транспортировку.

нефть Евросоюз ЕС Венгрия
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