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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:58

Минпромторг разрешил параллельный импорт газовых турбин General Electric

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Минпромторг включил в перечень товаров для параллельного импорта газовые турбины производства General Electric, следует из приказа ведомства, опубликованного 6 мая.

Приказ содержит подробный перечень конкретных товаров и товарных групп, в отношении которых может применяться практика параллельного импорта, позволяющая ввозить в страну без разрешения правообладателя товар, продажа которого началась в других странах мира. Перечень составлен в соответствии с кодами по товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза (ТН ВЭД ЕАЭС).

Также в нем указаны и конкретные иностранные бренды, продукция и материалы для которых могут параллельно импортироваться в Россию.

Согласно документу, разрешен ввоз товаром по коду 8411, который обозначает двигатели турбореактивные и турбовинтовые, газовые турбины.

Механизм параллельного импорта начинает работу с 6 мая.

Американская General Electric в марте объявила о приостановке деятельности в России, но обещала поддерживать существующие энергоуслуги. Энергооборудование GE установлено, в частности, на Шатурский ГРЭС "Юнипро", на Тайшетском алюминиевом заводе. Российская "Интер РАО", как сообщалось, планировала наладить в России производство газовых турбин большой мощности по лицензии GE на базе совместного предприятия с американским концерном - "Российские газовые турбины".

General Electric США Минпромторг Юнипро Интер РАО
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