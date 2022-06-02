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HP Enterprise списала $126 млн во II финквартале в связи с уходом из России

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Американская Hewlett Packard Enterprise, поставщик решений в сфере IT и телекоммуникационных услуг, зафиксировала чистую прибыль и выручку во втором финансовом квартале практически на уровне прошлого года.

Компания отметила устойчивый рост заказов, однако ухудшила прогнозы на год в связи с сохраняющимися проблемами в цепочках поставок, уходом компании с российского рынка и неблагоприятными курсовыми разницами.

В феврале 2022 года HP Enterprise объявила, что прекратит продажи своих решений и услуг в России и Белоруссии. Связанные с этим списания во втором финквартале составили $126 млн.

"Оценив риски и потребности нашего бизнеса, мы пришли к заключению, что поддержание операций в России и Белоруссии является неприемлемым, и упорядоченно сворачиваем оставшиеся операции в этих странах. Мы ожидаем дополнительных списаний в третьем квартале 2022 года в связи с нашим решением уйти из России и Белоруссии, но эти потери не будут существенными", - говорится в пресс-релизе.

Чистая прибыль HP Enterprise в финквартале, завершившемся 30 апреля, составила $250 млн по сравнению с $259 млн за второй квартал предыдущего фингода. Прибыль в расчете на акцию осталась на уровне $0,19 на акцию.

Прибыль без учета разовых факторов составила $0,44 на акцию при консенсус-прогнозе экспертов, опрошенных FactSet, для этого показателя в $0,45 на акцию.

Квартальная выручка HP Enterprise составила $6,71 млрд по сравнению с $6,7 млрд годом ранее. Аналитики в среднем ожидали, что выручка составит $6,8 млрд.

По прогнозу HP Enterprise, ее чистая прибыль в третьем финансовом квартале составит $0,22-0,32 на акцию, скорректированная - $0,44-0,54 на акцию.

Компания подтвердила прогноз роста выручки на текущий фингод на уровне 3-4%, однако понизила прогноз скорректированной прибыли до $1,96-2,1 на акцию с ожидавшихся ранее $2,03-2,17 на акцию.

HP Enterprise была образована в результате разделения Hewlett-Packard Co. в октябре 2015 года на две компании - HP Enterprise и HP Inc.

Hewlett Packard США Белоруссия Украина
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