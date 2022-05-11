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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 07:12

Компания Свиблова планирует купить полиметаллический проект Кун-Манье за $105 млн

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Компания Stanmix Holding, подконтрольная Владиславу Свиблову, договорилась о приобретении у Amur Minerals никелево-полиметаллического проекта Кун-Манье в Амурской области.

Как сообщила Amur Minerals, сумма сделки - $105 млн. Из них $15 млн покупатель выплатит по закрытии сделки, $10 млн - в течение года, $50 млн - в течение четырех лет. Также Amur Minerals переуступит новому собственнику права требования по кредитам оператора проекта - за $30 млн, которые будут выплачиваться в десять траншей с 2027 года.

Сумма сделки представляет премию 220% к капитализации Amur Minerals на LSE и 330% - к балансовой стоимости Кун-Манье, отмечает компания. Рыночная стоимость проекта, по оценке Medea Natural Resources, составляет $106-131 млн.

Первый транш платежа Amur Minerals планирует использовать для сделки обратного поглощения, компания намерена рассмотреть и приобрести один или несколько новых проектов. Часть второго и третьего платежей, как ожидается, будет распределена между акционерами Amur Minerals.

Сделка требует одобрения акционеров Amur Minerals (собрание назначено на 25 мая), а также, по новым правилам, правкомиссии по иноинвестициям.

Amur Minerals - британская компания, занимающаяся геологоразведкой месторождений на Дальнем Востоке РФ. Кун-Манье - флагманский проект Amur Minerals. Ресурсы оцениваются в 1,58 млн тонн в никелевом эквиваленте. Предусмотрено два сценария развития проекта: толлинговая схема с capex $570 млн и строительство собственных мощностей для переработки концентрата с capex $695 млн. В обоих случаях добывать и перерабатывать на Кун-Манье планируется 6 млн тонн руды в год.

Свиблов - выходец из сферы недвижимости, в 2019 году он инвестировал в Озерное полиметаллическое месторождение, а потом стал собирать портфель золотых активов. В 2020 году купил крупного золотодобытчика Highland Gold, а также рудники Дархан и Дарасун, в 2021 году - Trans-Siberian и "Золото Камчатки". По подсчетам Союза золотопромышленников РФ, структуры Свиблова по итогам 2021 года вошли в лигу крупнейших компаний России, заняв третье место в стране с суммарной добычей около 16 тонн золота. В апреле также стало известно, что Highland Gold покупает российские активы группы Kinross за $680 млн.

Stanmix Holding Amur Minerals Владислав Свиблов Кун-Манье
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