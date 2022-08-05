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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:56

Компания Свиблова купит полиметаллический проект Кун-Манье за $35 млн

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Компания "Беринг Металс", подконтрольная Владиславу Свиблову, договорилась о приобретении у Amur Minerals никелево-полиметаллического проекта Кун-Манье в Амурской области на новых условиях.

Как говорится в сообщении на LSE, сумма сделки составит $35 млн, которые будут выплачены сразу по закрытии сделки, плюс "Беринг Металс" погасит внутрикорпоративный заем.

Ранее структура Свиблова предлагала купить Кун-Манье у Amur Minerals за $105 млн, включая $15 млн после закрытия сделки, остальное - с рассрочкой. Однако акционеры Amur Minerals сделку не поддержали: в собрании приняли участие всего 22% акционеров и из них 73% проголосовали против.

Сделка на новых условиях также подлежит одобрению акционеров Amur Minerals. Но предложение "Беринг Металс" на $35 млн является последним и окончательным, предупреждает инвесторов CEO Amur Minerals Робин Янг.

Кун-Манье Беринг Металс Амурская область Владислав Свиблов Amur Minerals Робин Янг
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