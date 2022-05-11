Потребительские цены в Германии в апреле выросли на рекордные 7,8%

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Потребительские цены в Германии, гармонизированные со стандартами Евросоюза, в апреле увеличились на 7,8% в годовом выражении, свидетельствуют окончательные данные Федерального статистического управления страны (Destatis).

Показатель стал рекордным с момента начала его расчетов.

Инфляция в помесячном выражении составила 0,7%.

Динамика обоих показателей совпала с предварительно объявленными данными и средними прогнозами аналитиков, опрошенных Trading Economics.

В марте потребительские цены в Германии выросли на 7,6% в годовом и на 2,5% в помесячном выражении.

Потребительские цены, рассчитанные по германским стандартам, в апреле повысились на 7,4% в годовом выражении, показатель стал максимальным с осени 1981 года.

По сравнению с предыдущим месяцем потребительские цены выросли на 0,8%. Динамика обоих показателей также совпала с прогнозами и с предварительными данными.

В марте показатель поднялся на 7,3% по сравнению с тем же месяцем предыдущего года и на 2,5% по сравнению с предыдущим месяцем.

Цены на энергоносители в Германии в апреле подскочили на 35,3% в годовом выражении, стоимость продуктов питания повысилась на 8,6%. Услуги подорожали на 3,2%.

Рост потребительских цен в прошлом месяце без учета динамики стоимости продуктов питания и энергоносителей составил 3,8%.