Инфляция в Китае в апреле ускорилась до максимума за 5 месяцев

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - В апреле в Китае рост потребительских цен ускорился до максимума за пять месяцев из-за проблем в цепочках поставок, вызванных ковид-ограничениями. Потребительские цены (индекс CPI) в апреле выросли на 2,1% в годовом выражении, сообщило Государственное статистическое управление (ГСУ) КНР.

В марте они выросли на 1,5%.

Аналитики в среднем ожидали повышения темпов роста до 1,8%, по данным Trading Economics. Опрошенные газетой The Wall Street Journal эксперты прогнозировали рост показателя на 2%.

Продукты питания подорожали на 1,9% в годовом выражении, причем подъем был зафиксирован впервые за последние пять месяцев. В непродовольственном секторе был отмечен рост цен на 2,2%, в том числе транспортные и телекоммуникационные услуги подорожали на 6,5%, одежда - на 0,5%, товары и услуги для дома - на 1,2%, медицинские услуги - на 0,7%.

Потребительские цены в апреле по сравнению с предыдущим месяцем увеличились на 0,4%, в то время как в марте они были стабильными. Эксперты в среднем ожидали роста на 0,2%, пишет Trading Economics.

В январе-апреле индекс CPI вырос на 1,4% по сравнению с тем же периодом 2021 года.

Цены производителей (индекс PPI) в Китае в апреле увеличились на 8% после подъема на 8,3% в марте. Это минимальные темпы подъема за последний год.

Тем не менее, эксперты предполагали ещё более значительное замедление темпов роста - до 7,7-7,8%.

Индекс PPI в апреле повысился на 0,6% относительно предыдущего месяца. В марте данный показатель вырос на 1,1%.

В январе-апреле цены производителей увеличились на 8,5% относительно аналогичного периода прошлого года.