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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:47

Власти КНР ждут улучшения ситуации в экономике уже в мае

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Государственное статистическое управление (ГСУ) КНР рассчитывает, что ситуация в экономике страны улучшится в мае по мере восстановление производственной активности в районах, пострадавших от коронавирусной инфекции, заявил журналистам представитель ГСУ Фу Линхуэй.

Пандемия коронавируса

По его словам, власти надеются на то, что ускорится восстановление потребительской способности населения, добавив, что экономика Китая сохранит относительно устойчивую тенденцию к развитию во втором квартале текущего года.

В марте и апреле из-за роста заболеваемости COVID-19 в десятках городов Китая были введены полные или частичные локдауны.

В апреле в стране розничные продажи сократились на 11,1% в годовом исчислении, что стало самым большим сокращением с марта 2020 года, показали свежие данные ГСУ.

В некоторых провинциях была приостановлена работа предприятий общественного питания, что привело к падению их доходов в апреле на 22,7%. Продажи автомобилей в Китае рухнули на 47,6% по сравнению с апрелем прошлого года.

Из-за проблем в сфере сбыта промышленное производство снизилось на 2,9% в годовом исчислении, из-за снижения спроса на 11% сократилась переработка нефти, на 4,3% упала выработка электроэнергии.

Все эти факторы отразились на рынке труда: до самого высокого показателя с февраля 2020 года вырос уровень безработицы, достигнув в апреле 6,1%.

В целом, по данным ГСУ, за четыре месяца текущего года объем промышленного производства в Китае вырос в годовом исчислении на 4%, однако в апреле сократился на 2,9% по сравнению с апрелем прошлого года и на 7,08% по сравнению с мартом 2022 года.

В январе-апреле 2022 года на 4,3% выросла добыча нефти, на 6,2% - природного газа, на 10,5% - угля. Одновременно Китай в этот период на 4,8% снизил импорт нефти, на 8,9% - импорт газа.

ГСУ КНР Китай Фу Линхуэй
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